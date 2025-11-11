الثلاثاء 11 نوفمبر 2025
محافظات

عمليات الأقصر: لا تأخير في فتح اللجان بثاني أيام انتخابات مجلس النواب

عمليات الأقصر
عمليات الأقصر
أعلنت غرفة العمليات المركزية بمحافظة الأقصر، المنعقدة لمتابعة انتخابات مجلس النواب 2025، عن فتح كافة اللجان الانتخابية فى مواعيدها المقررة، دون أي تأخير، وانتظام العملية الإنتخابية بالمحافظة دون أي عوائق في ثاني أيام الانتخابات، والتي يستمر التصويت فيها لليوم الثاني على التوالي.

انتخابات مجلس النواب اليوم الثاني 

وكان المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر، قد أصدر قرارًا بتشكيل غرفة عمليات رئيسية بديوان عام المحافظة، برئاسة اللواء عبدالله عاشور سكرتير عام المحافظة، إلى جانب غرف عمليات فرعية بالمراكز والمدن، لمتابعة سير أعمال التصويت لحظة بلحظة، وتذليل أى عقبات فنية أو لوجيستية، قد تعترض سير العملية الانتخابية.

كما تابعت غرفة عمليات إنتخابات مجلس النواب 2025 بمحافظة الأقصر مع غرفتى عمليات رئاسة مجلس الوزراء،ووزارة التنمية المحلية عبر شاشات الشبكة الوطنية لخدمات الطوارئ والسلامة العامة.

يذكر أن غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة، تابعت انتظام أعمال اليوم الأول من انتخابات مجلس النواب أمس الإثنين بالمحافظة، والتي شهدت انتظام سير العملية الانتخابية دون حدوث أية معوقات مع توفير البيئة الانتخابية المناسبة للناخبين للإدلاء بأصواتهم بسهولة ويسر.

الأقصر انتخابات مجلس النواب مجلس النواب انتخابات النواب الانتخابات في الأقصر

الجريدة الرسمية