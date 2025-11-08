محافظ الأقصر يستقبل وفد دير مار جرجس بالرزيقات

18 حجم الخط

قام المهندس عبد المطلب عماره محافظ الأقصر، باستقبال وفد من دير مار جرجس بالرزيقات، وذلك لتقديم الدعوة لحضوره موسم الدير السنوي الذي يبدأ في العاشر من نوفمبر من كل عام.

دير مارجرجس بالرزيقات

وضم الوفد كلًا من الأنبا مرقص مطران شبرا الخيمة والمشرف العام على دير مار جرجس بالرزيقات بأرمنت، والأنبا يوساب أسقف عام كنائس الأقصر وضواحيها، والقمص توماس الرزيقي المشرف على الدير، إلى جانب رجل الأعمال باسم فيليب.

وخلال اللقاء، وجه الوفد الدعوة الرسمية إلى محافظ الأقصر لحضور احتفالات الدير السنوية، والتي تعد من أبرز الفعاليات الدينية المسيحية والسياحية بالمحافظة.

من جانبه، أعرب محافظ الأقصر عن سعادته بهذه الدعوة، مشيدًا بروح المحبة والإخاء التي تجمع أبناء الوطن، مؤكدًا حرص المحافظة على تقديم كافة أوجه الدعم والتعاون لنجاح موسم الاحتفال بدير مار جرجس بالرزيقات، والذي يشهد مشاركة واسعة من الزوار من مختلف المحافظات.

