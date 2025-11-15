بعد سيطرة الجيش على شمال كردفان وهزيمة الدعم السريع، النشطاء يحتفلون بانتصار السودان

18 حجم الخط

السودان ينتصر، تصدر هاشتاج "السودان ينتصر" التريند عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تحرير الجيش السوداني العديد من المناطق بولاية شمال كردفان من يد مليشيا الدعم السريع، وسط حالة من الاحتفاء بتقدم الجيش السوداني، وإلحاق الهزيمة بمليشيا الدعم السريع.

الجيش السوداني يسيطر على شمال كردفان

وتداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي في السودان مقاطع فيديو توثق وجود قوات الجيش السوداني وقوات الإسناد من داخل محلية " أم دم حاج أحمد" بولاية شمال كردفان، ليؤكد البعض تمكن قوات الجيش السودان من عمل اختراق لمليشيا الدعم السريع، مكنهم من تحرير شمال كردفان، واستمرار الزحف لتحرير عدد آخر من المدن التي يسيطر عليها الدعم السريع.

السودان: استعادت القوات الحكومية وقوات تحالفها، صباح اليوم، منطقة أم دم حاج أحمد في ولاية شمال كردفان من قبضة مليشيات قوات الدعم السريع pic.twitter.com/gzMpvY6FZi — Arab-Military (@ashrafnsier) November 15, 2025



وعلق الإعلامي السوداني أحمد القرشي إدريس قائلا: " عاجل...وهام... اختراق عسكري حيوي لـ الجيش السوداني الأبي جنوب الأبيض والسيطرة على كازقيل وأم دم حاج أحمد نحو مينتي بارا والنهود...بعد تأمين المنطقة.. السودان ينتصر".

الله أكبر الله أكبر

أم دم حاج أحمد...🔥🇸🇩✌️

دراعة للأدب والطاعة اكسح وامسح #بل_بس... 🔥🇸🇩✌️#الامارات_تقتل_السودانيين pic.twitter.com/aaq83CVvdA — kamal (@kamalgoga) November 15, 2025

أما البلوجر كامل مينا فقال: "الساعات الجاية هتشهد تغيّر كبير في ميزان القوة. تعبئة واسعة وتحركات دقيقة داخل صفوف الجيش السوداني استعدادًا لمواجهة مليشيا حميدتي. الدولة تستعيد زمام المبادرة… والقادم عنوانه: لا مكان لميليشيا تتحدى الدولة. السودان ينتصر"



وقال البلوجر سامر الحاج علي: "في السودان استعادت القوات الحكومية وقوات تحالفها، صباح اليوم، منطقة أم دم حاج أحمد في ولاية شمال كردفان من قبضة مليشيات الدعم السريع"

وعلق البلوجر طارق عبد الفضيل فقال: "القوات المسلحة والقوات المساندة يستعيدون مدينة أم دم حاج أحمد بشمال كردفان صباح اليوم.. انسحبت منها القوات 26 أكتوبر الماضي، إستعادة أم دم الواقعة شمال أم روابه وشرق بارا خطوة مهمة لتأمين ظهر مدينة الأبيض"

تضييق الخناق على الدعم السريع

أما البلوجر علياء بنت خليفة فقالت: "ويستمر الزحف.. قوات درع السودان ترفع التمام من داخل محلية أم دم حاج أحمد، حاضرة محلية أم دم في ولاية شمال كردفان– السودان.. تقدم جديد يضيق الخناق على مليشيا الدعم السريع... ويضيف فصلًا جديدًا إلى سلسلة الانتصارات على مليشيات الإرتزاق.. الجيش قرب يا جنجويد! نصر من الله وفتح قريب".

قوات العمل الخاص تماسيح بحر ابيض وقوات درع السودان من داخل ام دم حاج أحمد

نصرا من الله فتح قريب pic.twitter.com/7da8LJQlBn — قوات العمل الخاص (@Sudanis0) November 15, 2025



وقال البلوجر عبد الرؤوف طه علي: " الجيش يبسط سيطرته على ام دم حاج أحمد"

أما البلوجر طلال العربي فعلق قائلًا: "القوات المسلحة السودانية وقوات درع السودان تفرض سيطرتها على مدينة "أم دم حاج أحمد" والمليشيا تنسحب غربًا نحو بارا والزريبة".

وقال البلوجر أمين حسن: "المناطق المحررة حتى بدون انسحاب كازقيل.. بارا.. الرياش.. ام دم حاج أحمد.. البل الآن فى الدبيبات ومدن أخرى.. السودان ينتصر"

الجيش السوداني يسيطر على محلية أم دم حاج أحمد شمال كردفان، فيتو



وعلق البلوجر عطاف محمد فقال: "استعادة مدينة "أم دم الحاج أحمد" من مليشيا الدعم السريع.. الجيش السوداني والقوات المتحالفة معه استعادوا بلدة أم دم حاج أحمد في شمال كردفان من قبضة ميليشيا قوات الدعم السريع هذا الصباح. ويمثل هذا التقدم الأخير تحولًا في ميزان القوى في الصراع الدائر في شمال كردفان".

الحرب في السودان تتصاعد

جدير بالذكر أن الحرب في السودان تشهد حالة من التصعيد، حيث يتقدم الجيش السوداني، لاستعادة المناطق التي سيطرت عليها ميليشيا الدعم السريع، وخاصة بعد المجازر التي ارتكبتها المليشيا في الفاشر، ومحاولتها عمل نفس السيناريو في بابنوسة.

عاجل - قوات درع السودان تحتفل بتطهير ام دم حاج احمد من التمرد pic.twitter.com/FRPLazOOzh — Ghandour (@crm_200) November 15, 2025



وفي محاولة لفك الحصار عن مدينة بابنوسة بغرب كردفان، شن الطيران الحربي للجيش السوداني غارات جوية عنيفة على مواقع تمركز مليشيا الدعم السريع، في محيط المدينة، ويقوم جيش السودان بالدفع بتعزيزات عسكرية كبيرة إلى محيط المدينة، شملت دبابات وآليات ثقيلة ومدافع بعيدة ومتوسطة المدى وفق مصادر محلية.

وكشفت مصادر عسكرية عن أن غارات الجيش الجوية على محيط بابنوسة ركزت على فتح الطريق أمام وصول الإمداد البري إلى داخل المدينة، بقصف نقاط الارتكاز ودحر مليشيا الدعم السريع"، التي كانت تستخدم المدفعية في قصف مقر الفرقة 22 مشاة، حيث قام الجيش بتدمير أربعة مدافع عيار 120 ميليمترًا بكامل أطقمها.

📍شمال كردفان | ام دم حاج احمد



الجيش السوداني يسيطر على منطقة "أم دم حاج أحمد" في ولاية شمال كردفان وعلي كازقيل جنوب الأبيض طريق الدبيبات الدلنج والدبيبات ابوزبد الفوله بابنوسه...#الجيش_السوداني_يحارب_الارهاب#الامارات_ترعي_الارهاب pic.twitter.com/nOYAYT4rud —  المقاتل النبيل | SAF (@Sudanese_resist) November 15, 2025

وأكدت المصادر أن الضربات الجوية استهدفت تجمعات للمليشيا تضم مسلحين بينهم مرتزقة أجانب تم حشدهم لشن هجوم واسع على قيادة الفرقة، حيث يتوقع أن تشهد الساعات المقبلة اشتباكات بين الجيش ومليشيا الدعم السريع في محيط الفرقة 22 في بابنوسة.

