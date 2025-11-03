الإثنين 03 نوفمبر 2025
مقتل 30 امرأة جراء قصف بمسيرة تابعة للدعم السريع على ولاية شمال كردفان

غارة بمسيرة على ولاية
غارة بمسيرة على ولاية شمال كردفان، فيتو

ذكرت تقارير إعلامية اليوم الإثنين، أن 30 امرأة لقيت مصرعها جراء قصف بطائرة مسيرة استهدف منزل عزاء في قرية اللويب شرق الأبيض وسط ولاية شمال كردفان في السودان.

 

وأفاد موقع روسيا اليوم بأن الغارة أسفرت أيضا عن إصابة 49 إمرأة حيث وثق مقطع فيديو دخانا متصاعدا وأشخاصا مذعورين يهربون من مكان الغارة.


وقالت مواقع إخبارية محلية إن "قوات الدعم السريع" قصفت التجمع المدني.

 

وتقع منطقة اللويب بالقرب من إدارية خورطقت التابعة لمحلية شيكان بولاية شمال كردفان التي تشهد منذ أيام توترا متصاعدا نتيجة العمليات العسكرية المتصاعدة.

ويأتي هذا الهجوم في ظل تصاعد العمليات العسكرية في الإقليم، الذي يشهد منذ أسابيع غارات متبادلة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، وسط تقارير عن خسائر بشرية وموجات نزوح متزايدة.

وتزايدت خلال الأشهر الأخيرة الهجمات بالطائرات المسيرة على المدن والمناطق المأهولة بما في ذلك مواقع للمنظمات الإنسانية ومخيمات النازحين، في وقت حذرت فيه الأمم المتحدة من تدهور الأوضاع الإنسانية وصعوبة إيصال المساعدات بسبب انعدام الأمن واستهداف العاملين في المجال الإغاثي.

