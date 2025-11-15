السبت 15 نوفمبر 2025
خارج الحدود

الجيش السوداني يعلن سيطرته على بلدة أم دم حاج أحمد بشمال كردفان

أعلن الجيش السوداني أنه تمكن من بسط سيطرته الكاملة على بلدة أم دم حاج أحمد بولاية شمال كردفان، بعد عمليات عسكرية استمرت خلال الساعات الماضية.

وقال الجيش: إن استعادة السيطرة على البلدة تأتي في إطار توسيع نطاق انتشاره وتأمين الطرق والمناطق الحيوية في الولاية، مؤكدا استمرار عملياته في محاور أخرى.

روبيو: قد نصنف قوات الدعم السريع في السودان منظمة إرهابية

قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو: إن تقارير المنظمات الإنسانية كشفت عن مستويات غير مسبوقة من سوء التغذية والمعاناة بين الفارين من مناطق النزاع في السودان.

ولفت روبيو إلى أن تراجع أعداد اللاجئين يثير القلق من أن كثيرين ربما لقوا حتفهم أو أنهكهم الجوع والمرض.

وقال وزير الخارجية الأمريكي: إن الولايات المتحدة ستؤيد تصنيف الدعم السريع كمنظمة إرهابية إذا كان ذلك سيساعد في إنهاء الحرب في السودان.

وأوضح أن بعض أعضاء مجلس الشيوخ ناقشوا المقترح معه خلال الأشهر الماضية، مؤكدا أن الهدف الأساسي هو وقف الفظائع والانتهاكات التي ترتكبها قوات الدعم السريع ضد المدنيين، بما يشمل العنف الجنسي والاعتداءات على النساء والأطفال والمدنيين الأبرياء.

