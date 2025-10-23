خبير أمني سوداني: قصف مطار الخرطوم عمل إرهابي والدعم السريع تُدار من الخارج

أدان الخبير الأمني والاستراتيجي العميد جمال الشهيد، ما قامت به مليشيات الدعم السريع من قصف مطار الخرطوم الدولي خلال اليومين الماضيين، مؤكدًا أن هذا الفعل يمثل عملًا إرهابيًا وإجراميًا وخرقًا خطيرًا للقوانين الدولية، لاسيما أن المطار يُستخدم لأغراض إنسانية وليست عسكرية ويُعد بوابة السودان إلى العالم الخارجي.

إشادة بالدور المصري بشأن السودان

وخلال مداخلة عبر "زووم" في برنامج "حديث القاهرة" مع الإعلامية هند الضاوي على قناة القاهرة والناس، أشاد العميد جمال الشهيد بـالدور المصري الداعم للسودان وحرص القاهرة الدائم على استقرار الوضع السوداني، مشيرًا إلى أن استهداف المطار يحمل رسائل سياسية وعسكرية هدفها إظهار قدرة المليشيات على فرض نفوذها بالقوة.

الدعم السريع تُدار من الخارج

وأوضح الشهيد أن القوات المسلحة السودانية تمتلك شبكة دفاع جوي قوية تمكنت من التصدي لعدد كبير من الطائرات المسيرة التابعة للمليشيات، لافتًا إلى أن ما أصاب المطار كان عددًا محدودًا من المسيرات ولا يُمثل نجاحًا عسكريًا حقيقيًا.

وشدد على أن مليشيات الدعم السريع تنظيم إرهابي لا يؤمن بالسلام، وأن تحركاته الميدانية والسياسية تُدار من الخارج بهدف زعزعة استقرار السودان وتقويض مؤسسات الدولة.

