خارج الحدود

روبيو: قد نصنف قوات الدعم السريع في السودان منظمة إرهابية

وزير الخارجية الأمريكي
قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، إن تقارير المنظمات الإنسانية كشفت عن مستويات غير مسبوقة من سوء التغذية والمعاناة بين الفارين من مناطق النزاع في السودان.

ولفت روبيو إلى أن تراجع أعداد اللاجئين يثير القلق من أن كثيرين ربما لقوا حتفهم أو أنهكهم الجوع والمرض.

وقال وزير الخارجية الأمريكي إن الولايات المتحدة ستؤيد تصنيف الدعم السريع كمنظمة إرهابية إذا كان ذلك سيساعد في إنهاء الحرب في السودان.

وأوضح أن بعض أعضاء مجلس الشيوخ ناقشوا المقترح معه خلال الأشهر الماضية، مؤكدا أن الهدف الأساسي هو وقف الفظائع والانتهاكات التي ترتكبها قوات الدعم السريع ضد المدنيين، بما يشمل العنف الجنسي والاعتداءات على النساء والأطفال والمدنيين الأبرياء.

واعتبر روبيو أن الانتهاكات التي ترتكبها قوات الدعم السريع ضد المدنيين في السودان "ممنهجة وليست تصرفات لعناصر منفلتة"، مشيرا إلى أن ما يجري من عنف جنسي وقتل واستهداف للمدنيين "يجب أن يتوقف فورا".

