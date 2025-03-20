القصر الجمهوري يتصدر التريند بعد فرار الدعم السريع، والنشطاء: السودان ينتصر والخرطوم تتحرر

تصدر القصر الجمهوري في السودان التريند عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد أعلن الجيش السوداني السيطرة على القصر الجمهوري ومحيطه بالعاصمة السودانية الخرطوم، والسيطرة على جسر المسلمية ونادي الأسرة وموقف شروني وأبراج النيلين وسط العاصمة الخرطوم، الأحد الماضي.

معارك ضارية حول القصر الجمهوري

وبث العديد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو للمعارك الضارية حول القصر الجمهوري، بين الجيش السوداني وميليشيا الدعم السريع، وثقت عملية هروب المليشيا من محيط القصر، وأظهرت مشاهد من عملية تدمير السيارات القتالية التابعة لمليشيا الدعم السريع، والتي انسحبت من القصر الجمهوري السوداني.

صباح الإنتصارات

الجيش السوداني الباسل يخوض في هذه اللحظات معركة تحرير القصر الجمهوري من دنس المتمردين، #الخرطوم_تتحرر وميليشيا حميدتي ومرتزقة الإمارات إلى الجحيم. pic.twitter.com/O8CIWiY7oq — د. تاج السر عثمان (@tajalsserosman) March 20, 2025

وعبر نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، وخاصة من السودانيين عن سعادتهم لاستعادة القصر الجمهوري في السودان من قبضة مليشيا الدعم السريع، واصفين ما يحدث في الخرطوم حاليًا بأنه "صباح النصر".

تحرير القصر الجمهوري من قبضة الدعم السريع

وعلق المفكر السوداني ورئيس المركز القومي الاستراتيجي بالسودان، الدكتور تاج السر عثمان قائلًا: “صباح الانتصارات.. الجيش السوداني الباسل يخوض في هذه اللحظات معركة تحرير القصر الجمهوري من دنس المتمردين، الخرطوم تتحرر وميليشيا حميدتي... إلى الجحيم. تليفزيون السودان يوثق اللحظة التاريخية لتحرير معركة القصر الجمهوري رمز الدولة السودانية.. الله أكبر ولله الحمد.. الخرطوم تتحرر”.

وقال رئيس مركز هنا عدن للدراسات الاستراتيجية، أنيس منصور: “السودان تم تحرير القصر الجمهوري من قبضة الدعم السريع بعد تحرير القيادة العامة.(نصر من الله وفتح قريب) الله أكبر.. السودان ينتصر”.

مشاهد من عملية تدمير السيارات القتالية التابعة لمليشيا الدعم السريع المنسحبة من القصر الجمهوري#السودان #السودان_ينتصر pic.twitter.com/N6SEBlb4Ob — Sudan News (@Sudan_tweet) March 20, 2025

أما البلوجر طالع التليدي فقال: “هنا في محيط القصر الجمهوري بالعاصمة السودانية الخرطوم كانت النهاية لأحلام اليقظة العابرة للقارات، وتحولت المعدات لعدد من الخردة المحروقة تمامًا لاُتقبَل حتى في بيع الجملة التالف، هكذا ينتهي حلم الميليشيا على أيدي الأبطال في أوطانهم، اللهم أنصر السودان وجيشهم”.

ورد البلوجر وائل الملاح “نهاية المرتزقة.. القصر الجمهوري.. السودان ينتصر”.

الجيش السوداني يطارد الدعم السريع في الخرطوم

الإعلامي السعودي مالك الروقي قال: “الجيش السوداني يحاصر القصر الجمهوري ويطارد الدعم السريع وسط الخرطوم! حيث تعيش قوات حميدتي أسوأ أوضاعها العسكرية منذ اندلاع الأزمة في السودان! وقام الجيش السوداني بشن هجمات جوية بالطيران المسيّر والمدفعية على عناصر الدعم السريع داخل القصر! فجر اليوم الخميس حاولت قوات الدعم السريع الانسحاب من القصر ومجمع الوزارات والخروج عبر شارع القصر لفتح مسار عبر جسر الحرية للهروب، ولكن الجيش تعامل معها بالمسيّرات وتمكن من تدمير أكثر من 30 سيارة دفع رباعي وعدد من الدراجات النارية فضلا عن قتل العشرات من عناصر الدعم السريع!”.

معارك ضارية عند القصر الجمهوري في السودان، فيتو

وتابع مالك الروقي “حيث شهد شارع القصر وتحديدا المنطقة ما بين معمل استاك الطبي وفندق مريديان مقتل العشرات من جنود الدعم السريع وتدمير سياراتهم بالمسيّرات! وتحكم الجيش في كل الطرق المؤدية للقصر بعد غلقها بالمشاة ومحاصرة القصر وتغطية المنطقة بالمسيّرات بدءًا من غرب الخرطوم حيث المنطقة الصناعية وشرقًا حيث أبراج النيلين وجنوبا حتى مقرن النيلين وشمالًا مدينة بحري”.

يذكر أن الناطق باسم القوات المسلحة السودانية، العميد الركن نبيل عبدالله، قال “إن القوات أحرزت تقدمًا ملحوظًا في وسط وجنوب العاصمة الخرطوم، حيث استولت على نقاط استراتيجية وطرق حاكمة تمثل أهمية بالغة في السيطرة على المدينة”.

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