مصرع شخصين وإصابة 23 آخرين في انقلاب أتوبيس رحلات بالأقصر

18 حجم الخط

لقي شخصين مصرعهما وأصيب 23 آخرون في حادث انقلاب أتوبيس رحلات على بعد دقائق من مدخل قرية القرايا على الطريق الصحراوى الغربى بمركز ومدينة إسنا بمحافظة الأقصر.

وكانت غرفة النجدة بمديرية أمن الأقصر تلقت إخطارًا من الأهالى يفيد بوقوع الحادث، وانتقلت سيارات الإسعاف فورًا إلى الموقع لنقل المصابين إلى مستشفى طيبة التخصصي التابعة لهيئة الرعاية الصحية بإسنا.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق لتحديد أسباب الحادث وظروفه.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.