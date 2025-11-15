السبت 15 نوفمبر 2025
رياضة

اتحاد جدة يستعد لتوجيه صدمة للثلاثي بنزيما وكانتي وفابينيو

كشفت تقارير سعودية، عن أن نادي اتحاد جدة السعودي ينوي توجيه صدمة إلى عدد من نجوم الفريق الأول لكرة القدم، خاصة الثلاثي كريم بنزيما ونجولو كانتي، والبرازيلي فابينيو تافاريس.

وتنتهي عقود بنزيما وكانتي وفابينيو مع الاتحاد في 30 يونيو 2026؛ ما يعطيهم الحق في التفاوض مع أي أندية أخرى بشكل حر، بداية من يناير المقبل.

وانضمَّ الثلاثي الأجنبي إلى صفوف الاتحاد  خلال الميركاتو الصيفي لعام 2023.

وبحسب ما ذكرت صحيفة "الرياضية"، فإن اللجنة الفنية في نادي الاتحاد تتجه إلى تأجيل فتح ملفات تجديد عقود بنزيما، وكانتي، وفابينيو، إلى نهاية الموسم الجاري، في خطوة مفاجئة.

وأوضحت أن هذه الخطوة تأتي ضمن استراتيجية النادي الهادفة إلى الحفاظ على التركيز الكامل للفريق خلال منافسات الموسم، قبل الدخول في أي مفاوضاتٍ تتعلَّق بالتجديد مع اللاعبين أصحاب العقود الكبيرة.

وتسعى اللجنة الفنية لبدء النقاش مع اللاعبين الثلاثة في فترة التوقف، ديسمبر المقبل، قبل دخولهم الفترة الحرة، يناير 2026، التي تتيح لهم التوقيع لأي نادٍ من دون الرجوع إلى ناديهم الأصلي.

وخاض كريم بنزيما 71 مباراةً برفقة الاتحاد، سجل فيها 43 هدفًا، وقدم 17 تمريرة حاسمة.

ويستعد الاتحاد لمواجهة الرياض، يوم الجمعة 21 نوفمبر، على ملعب "الإنماء"، ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري السعودي للمحترفين.

كريم بنزيما فابينيو تافاريس تحاد جدة السعودي بطولة الدوري السعودي

