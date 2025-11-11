الثلاثاء 11 نوفمبر 2025
مدرب منتخب فرنسا يعلق على مفاوضات اتحاد جدة

كشفت تقارير سعودية، أن نادي الاتحاد السعودي كثف محاولاته لإغراء مدرب منتخب فرنسا ديدييه ديشان بخوض تجربة تدريبية جديدة في الدوري السعودي، بعد انتهاء مسيرته مع منتخب فرنسا في صيف 2026.

 

وأكدت التقارير أن مدرب منتخب فرنسا يبقى ثابتًا على موقفه بالتركيز على الديك الأزرق وتأجيل أي قرار حتى انتهاء مشوار فريقه بنهائيات كأس العالم المقرر لها في أميركا الشمالية.

ديشان خلال فقرة "نعم أو لا" في مقابلة مع برنامج Téléfoot الفرنسي، فاجأ الجميع حين اعترف بأنه تلقى اتصالات بالفعل من أحد الأندية السعودية خلال الأسابيع الأخيرة.

وقال ديشان “كانت هناك اتصالات. لن أذكر أسماء وهم يعرفون وضعي، واتخذت قراري مسبقًا، بأنني سأكون حرًا بعد نهاية مشوار المنتخب في المونديال، ولن أغلق الباب أمام أي مشروع".

ومنذ أسابيع، بدأت تتسرب الأنباء حول اهتمام سعودي بخدمات بطل العالم كلاعب وكمدرب، وذكرت أن نادي الاتحاد استفسر بالفعل عن إمكانية جذب ديشان لخلافة لوران بلان الذي كان يشغل المنصب حينها قبل أن تتم إقالته، وتُسنَد المهمة إلى البرتغالي سيرجيو كونسيساو المدرب الحالي للفريق.

ورغم وصول مدرب ميلان السابق، الذي يعيش بداية صعبة في دوري روشن، فإن رغبة الاتحاد في الاستعانة بخدمات ديشان لم تتراجع.

من جانبه، يرفض المدرب الفرنسي حسم قراره حاليًا، ويدرك أن تركيزه يجب أن ينصب على تأهل فرنسا للمونديال ثم خوض البطولة نفسها.

