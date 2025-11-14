أخبار مصر اليوم: الري تزيل 164 حالة تعدٍ على مجرى النيل.. مميزات محفظة تذاكر المترو وطرق الحصول عليها وكيفية إعادة الشحن.. "حماية المستهلك" يحذر من النصب الإلكتروني

18 حجم الخط

أخبار مصر اليوم، نشرت “فيتو” على مدار الساعات الماضية العديد من الأخبار المهمة التي شهدتها الساحة المحلية والعالمية على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والرياضية وغيرها:

وجاءت أبرز الأخبار المنشورة كالتالي:

أوضحت وزارة الأوقاف أنها تلقت اليوم إخطارًا بواقعة مؤسفة عن العثور على شاب متوفى داخل زاوية مصلى نقادة، في خور عواصة بمدينة أسوان.

تلقى الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى تقريرا من المهندس حسام طاهر رئيس قطاع تطوير وحماية نهر النيل وفرعيه، بخصوص موقف حملات الإزالة المكثفة التى تقوم بها الوزارة لإزالة التعديات على فرع رشيد، وذلك في إطار "المشروع القومي لضبط النيل".

نظمت وزارة الصحة والسكان جلسة حوارية بعنوان «الفصل القادم في رعاية زراعة النخاع العظمي في مصر»، بمشاركة خبراء الوزارة، مراكز الأورام وزراعة النخاع.

كشف مصدر مسئول بهيئة الأنفاق أن مشروع القطار السريع سيحدث نقلة نوعية في منظومة تشغيل القطارات في مصر خلال الفترة المقبلة، خاصة من حيث مستوى الخدمات المقدمة للركاب، وسرعة الوصول وانتظام المواعيد، الأمر الذي سينعكس بشكل مباشر على معدلات الإشغال وتحسين تجربة السفر.

هنأ المستشار محمد عبد السلام، الأمين العام لمجلس حكماء المسلمين، السيد أداما ديانج، المستشار الخاص لمجلس حكماء المسلمين، المستشار الأسبق للأمين العام للأمم المتحدة لمنع الإبادة الجماعية، لفوزه بجائزة الشخصية الأفريقية لعام 2025”، من مؤسسة مؤسسة كيميت بطرس غالي للسلام والمعرفة بالقاهرة.

نظمت وزارة الصحة والسكان جلسة حوارية بعنوان «قصص نجاح في إدارة مرض الهيموفيليا»، ضمن فعاليات النسخة الثالثة من المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية (PHDC’25)، برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، تحت شعار «تمكين الأفراد.. تعزيز التقدم.. إتاحة الفرص»، خلال الفترة من 12 إلى 15 نوفمبر 2025 بالعاصمة الإدارية الجديدة.

أكد جهاز حماية المستهلك أهمية التزام المواطنين بعدد من الإرشادات عند استلام أي شحنة، ضمانًا لحقوقهم وحماية لهم من أي محاولات غش أو تضليل.

تعد محفظة تذاكر مترو الأنفاق إحدى وسائل دفع التذاكر التي تغني صاحبها عن التذكرة اليومية والانتظار أمام شباك التذاكر.

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، مراسم توقيع مذكرة تفاهم بين "صندوق التنمية الحضرية" و"مؤسسة عزة فهمي لتنمية الصناعات الحرفية واليدوية" لإنشاء مركز ثقافي وتدريبي متكامل لتعليم الحرف اليدوية، بمنطقة درب اللبانة، وذلك على هامش انطلاق مهرجان الفسطاط الشتوي لعام ٢٠٢٥، الذي تحتضنه حديقة تلال الفسطاط.

