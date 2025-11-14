تداول 61 ألف طن و900 شاحنة بضائع عامة بموانئ البحر الأحمر اليوم الجمعة

18 حجم الخط

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الاحمر إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة (14) سفينة، وتم تداول (61000) طن بضائع و(900) شاحنة و(176) سيارة.

وصول 1447 رأس عجول حية وتصدير 45 الف طن فوسفات بميناء سفاجا

حيث شملت حركة الواردات (5000) طن بضائع و(437) شاحنة و(10) سيارات، فيما شملت حركة الصادرات (56000) طن بضائع و(463) شاحنة و(166) سيارة.



يستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينة FARAH وعلى متنها 1447 رأس عجول حية قادمة من جيبوتي حيث اتخذت الجهات المختصة اللازم من إجراءات نحو فحص الشحنة للتأكد من سلامتها قبل السماح بتفريغها، كما استقبل الميناء العبارة أمل بينما تغادر السفينة ASHA SARWAR1 وعلى متنها 45 ألف طن فوسفات متجهة إلى الصين والسفينتين Alcudia Express والحرية، فيما استقبل الميناء بالأمس السفينتين SID RIAH والحرية وغادرت السفينتين PRIDGE وامل. شهد ميناء نويبع تداول (3100) طن بضائع و(255) شاحنة من خلال رحلات مكوكية لأربع سفن وهى أور، سينا، الحسين، ايلة.

وسجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 1500 راكب بموانيها اليوم 14 نوفمبر 2025.

