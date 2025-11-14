الجمعة 14 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

خطا بورسعيد والصعيد الأعلى في تأخر قطارات السكة الحديد

قطار
قطار
18 حجم الخط
ads

تابع المهندس محمد عامر، رئيس الهيئة القومية للسكك الحديدية، انتظام حركة القطارات على كافة الخطوط وتشغيل السكك الحديدية اليوم الجمعة.

وشدد عامر على ضرورة تقديم أفضل خدمة للركاب على مدار الساعة، وعلى أهمية التزام قائدي القطارات بتعليمات تشغيل.

وتوقعت الهيئة القومية للسكك الحديدية استمرار تراجع  تأخيرات القطارات اليوم، على الوجهين البحري والقبلي، حيث تابع رئيس الهيئة القومية للسكك الحديدية إجراءات التشغيل على كافة الخطوط على مدار الساعة، لضمان تنفيذ جميع تعليمات التشغيل الخاصة بجهاز التحكم “إي تي سي”، والالتزام بالسرعات المقررة وفحص القطارات قبل التحرك من المحطات.

تأخيرات خطوط السكك الحديدية اليوم 

وجاءت التأخيرات كالتالي:

أولًا: خط القاهرة / الإسكندرية: 

متوسط تأخيرات القطارات ٢٠ دقيقة.

ثانيًا: خط القاهرة / السد العالي: متوسط تأخيرات القطارات كالآتي:

 القاهرة / أسيوط ٩٠ دقيقة.

 أسيوط / أسوان ٦٠ دقيقة.

ثالثًا: 

خط بنها / بورسعيد: متوسط تأخيرات القطارات ٩٠ دقيقة.

رابعًا: خط طنطا / المنصورة / دمياط:

 متوسط تأخيرات القطارات ٤٠ دقيقة.

تحديات متواصلة تواجه قطاع السكك الحديدية في مصر

وتأتي هذه التأخيرات في سياق تحديات متواصلة تواجه قطاع السكك الحديدية في مصر، حيث تُعدّ مشكلة تأخر القطارات من القضايا المزمنة التي تؤرق الركاب وتتطلب حلولًا جذرية. 

ورغم الجهود الحكومية المتواصلة لتطوير هذا المرفق الحيوي، والتي تشمل مشروعات تحديث الإشارات وتوريد قطارات وعربات جديدة، إلا أن تداعيات عقود من الإهمال والتقادم لا تزال تلقي بظلالها على انتظام حركة القطارات. 

وتتسبب هذه التأخيرات في إرباك جداول الركاب اليومية، وتؤثر سلبًا على مواعيد العمل والدراسة، مما يثير استياءً واسعًا بين مستخدمي القطارات الذين يعتمدون عليها كوسيلة نقل أساسية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

القطارات اليوم المهندس محمد عامر رئيس الـهيئة القومية للسكك الحديدية السكك الحديدية أ الهيئة القومية للسكك الحديدية

مواد متعلقة

تداول 14 ألف طن بضائع عامة بموانئ البحر الأحمر

بدء تعديل مواعيد تشغيل أتوبيسات العاصمة اليوم الخميس

كامل الوزير يشهد توقيع عقد إدارة وتشغيل شبكة القطار الكهربائي السريع

اليوم، تعديل موعد تشغيل الأتوبيسات المتجهة إلى الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية

كامل الوزير: معرض النقل الذكي شهد مشاركة نحو 500 شركة عالمية

السكة الحديد تسيّر الرحلة الثانية والثلاثين ضمن مشروع العودة الطوعية للأشقاء السودانيين

تداول 10 ألف طن و620 شاحنة بضائع في موانئ البحر الأحمر

بورسعيد الأعلى، تأخيرات خطوط السكك الحديدية اليوم الأربعاء

الأكثر قراءة

رسالة ووصية محمد صبري الأخيرة لجماهير الزمالك قبل مصرعه في حادث أليم

ارتفاع سعر الفراخ اليوم الجمعة 14 نوفمبر 2025

أسرة مهندس الكيمياء تنتظر استلام جثمانه أمام مشرحة كرموز بالإسكندرية (صور)

الحزن يخيم على الشرقية لوفاة محمد صبري في حادث مروع

بيان رقم 3، الأرصاد تعلن تحركا للسحب الرعدية بقوة على هذه المحافظات وموعد وصولها القاهرة

أسطورة ورمز للانتماء والوفاء، نعي مؤثر من شيكابالا لـ محمد صبري

قرار جمهوري حاسم وتكليفات قوية من السيسي للحكومة وكبار رجال الدولة

التوأم يعزي أسرة كرة القدم في وفاة محمد صبري

خدمات

المزيد

سعر الفراخ اليوم الخميس 13 نوفمبر 2025 (آخر تحديث)

انخفاض الروس والكب، أسعار الكتاكيت والبط اليوم الخميس في بورصة الدواجن

الدينار الكويتي يستقر أمام الجنيه في المركزي و5 بنوك مصرية اليوم الخميس

سعر كرتونة البيض اليوم الخميس في بورصة الدواجن

المزيد

انفوجراف

مواعيد مباريات دور الـ 32 لبطولة كأس العالم للناشئين تحت 17 عاما (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

دعاء الجمعة الأخيرة من جمادى الأولى لطمأنينة القلب وسكينة البال

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الجمعة 14 - 11 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الجمعة 14 - 11 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية