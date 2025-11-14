جماهير مصر تملأ ملعب "أسباير زون 5" لمؤازرة الفراعنة أمام سويسرا بمونديال الناشئين (فيديو)

18 حجم الخط

شهدت المدرجات في ملعب أسباير زون 5 بالعاصمة القطرية الدوحة حضورًا مصريًا كثيفًا، حيث امتلأت المدرجات بالجماهير التي جاءت لمؤازرة منتخب مصر للناشئين في مواجهته الحاسمة أمام منتخب سويسرا، ضمن منافسات دور الـ32 من بطولة كأس العالم تحت 17 عامًا، المقامة حاليًا في قطر وتستمر حتى 27 نوفمبر الجاري.

ورصدت عدسة فيتو توافد أعداد كبيرة من المشجعين المصريين الذين رفعوا الأعلام وهتفوا للفراعنة الصغار، في أجواء حماسية تعكس الدعم الكبير الذي يلقاه المنتخب في واحدة من أهم مراحل البطولة.

تشكيل منتخب مصر أمام سويسرا

وأعلن أحمد الكاس، المدير الفني لمنتخب مصر للناشئين، التشكيل الرسمي الذي يخوض به مباراة دور الـ32 أمام سويسرا، في مواجهة مرتقبة يسعى خلالها الفراعنة الصغار لاقتناص بطاقة التأهل إلى دور الـ16.

القناة الناقلة للمباراة

وتُنقل مباراة مصر وسويسرا عبر قناة Bein Sports المفتوحة، بصوت المعلق علي محمد علي، ما يتيح للمشجعين في مصر والوطن العربي متابعة اللقاء دون اشتراك.

منتخب سويسرا للناشئين، فيتو

موعد المباراة

حددت اللجنة المنظمة لبطولة كأس العالم للناشئين موعد المباراة اليوم الجمعة في تمام الثالثة عصرًا بتوقيت القاهرة، على ملعب أسباير زون 5.

مواجهات دور الـ32 في كأس العالم تحت 17 عامًا

وتحددت مواجهات هذا الدور بالكامل، وجاءت على النحو التالي:

الأرجنتين × المكسيك

البرتغال × بلجيكا

مصر × سويسرا

أيرلندا × كندا

المغرب × الولايات المتحدة

زامبيا × مالي

البرازيل × باراجواي

فرنسا × كولومبيا

تونس × النمسا

إنجلترا × كوريا الجنوبية

فنزويلا × كوريا الشمالية

اليابان × جنوب أفريقيا

إيطاليا × التشيك

كرواتيا × أوزبكستان

السنغال × أوغندا

ألمانيا × بوركينا فاسو

