رقم صادم، الصحة العالمية: زيادة مقلقة في عدد المصابين بالسكري بحلول 2050

كشفت منظمة الصحة العالمية أن مرض السكري أصبح يصيب واحدًا من كل ستة بالغين في إقليم شرق المتوسط، وهو أعلى معدل انتشار عالميًا.

وتشير التوقعات إلى زيادة مقلقة في عدد الحالات بنحو 92% بحلول عام 2050 ليصل العدد إلى 163 مليون حالة في الإقليم وحده.

من الأكثر عرضة للإصابة بالسكري من النمط الثاني؟

أكدت البيانات الصحية لمنظمة الصحة العالمية أن عدة فئات تواجه خطرا أكبر للإصابة، من بينها:

١- الأفراد الذين لديهم تاريخ عائلي للسكر.

٢-المصابون بأمراض القلب والأوعية الدموية.

٣-النساء اللواتي أصبن بسكري الحمل.

٤-الأشخاص الذين يعانون السمنة أو زيادة الوزن.

٥-من يفتقرون إلى النشاط البدني الكافي.

٦- متعاطو التبغ.



ثلث الحالات غير مشخصة

كشفت الإحصاءات أن ثلث المصابين بمرض السكري في الإقليم لا يدركون إصابتهم، نظرًا لأن الأعراض قد تظهر بشكل مفاجئ أو تكون طفيفة، وقد لا يشعر البعض بأي أعراض لسنوات.

هذا التأخر في التشخيص يؤدي غالبا إلى اكتشاف المرض بعد ظهور مضاعفاته بالفعل.

أعراض يجب الانتباه إليها

اكدت منظمة الصحة العالمية على ضرورة رصد الأعراض الأكثر شيوعًا، والتي تشمل:

كثرة التبول

العطش المستمر

الشعور المتواصل بالجوع

فقدان الوزن

اضطرابات الإبصار

الإرهاق العام



مضاعفات خطيرة عند التأخر في العلاج

وأوضحت الصحة العالمية أنه يؤدي السكري الذي لا يتم ضبطه وإهمال علاجه إلى مضاعفات شديدة الخطورة تشمل:

العمى

الفشل الكلوي

النوبات القلبية

السكتات الدماغية

بتر الأطراف السفلية

كيفية دعم المصابين بالسكري؟

يشدد المختصون على أهمية الدعم النفسي والاجتماعي للمصابين بالمرض، عبر:

سؤالهم عما يحتاجونه من دعم.

الاستماع إليهم وفهم ما يساعدهم أو ما يجب تجنّبه.

الابتعاد عن اللوم أو التسبب في شعورهم بالحرج.

