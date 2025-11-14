أسباب انسداد الأنف ليلا وطرق علاج الاحتقان المختلفة

18 حجم الخط

يُعد الشعور بـانسداد الأنف أو احتقانه ليلا أمر شائع، حتى لمن لا يشعرون باحتقان كبير خلال النهار، فالشعور بزيادة الاحتقان أو الانسداد عند النوم غالبا ما يعود إلى مسببات الحساسية الموجودة في المنزل أو إلى طريقة تفاعل الجسم عند الاستلقاء، وفقًا لموقع “Cleveland Clinic” الطبي.

الأسباب الرئيسية للاحتقان الأنفي المسائي

1. مسببات الحساسية

لا يتوقف التعرض لـ مسببات الحساسية عند العودة إلى المنزل ليلا، فالبيئة المنزلية تحتوي كذلك على الغبار ووبر الحيوانات الأليفة والعفن وغيرها من الجزيئات التي يمكن أن تزيد من حدة الحساسية ليلا، ويضاف إلى ذلك المسببات التي يحملها الشخص معه من الخارج وتلتصق بالشعر أو الجلد، ما يفاقم تهيج الجهاز التنفسي، ويؤدي تحفيز جهاز المناعة بهذه المسببات إلى زيادة إفراز المخاط الذي يسبب الاحتقان.

2. ارتجاع الحمض

قد لا يبدو الأمر منطقي، لكن الاضطرابات التي تحدث في المعدة يمكن أن تؤثر على الجيوب الأنفية، ويمكن أن يسبب كل من ارتجاع الحمض ومرض الارتجاع المعدي المريئي احتقان أنفي ليليا، وعند الاستلقاء، يمكن لمحتويات المعدة والحمض المعدي أن ترتد إلى المريء، ما يسبب أعراض الارتجاع مثل حرقة المعدة وعسر الهضم، ويمكن لهذا الحمض أيضا أن يهيج الحلق والجيوب الأنفية، ما يؤدي إلى الالتهاب وزيادة المخاط والاحتقان.

3. الجاذبية

في الوضع الطبيعي، يبتلع الجسم كمية كبيرة من المخاط أثناء النهار، وينتج الجسم المخاط أو البلغم لحبس الأوساخ والجراثيم والجزيئات الأخرى، ويساعد ابتلاعه على تنظيف الممرات الأنفية، ولكن عند الاستلقاء ليلا، تقل فعالية تصريف المخاط لأن الجاذبية لا تساعد في انزلاقه إلى الحلق، بدلا من ذلك، يتجمع المخاط في الجيوب الأنفية، ما يولد الشعور بالانسداد.

4. الالتهاب

يمكن أن تسبب نزلات البرد أو الفيروسات الأخرى التهاب مؤقت في الجيوب الأنفية، كما يمكن لحالات طبية مثل الزوائد الأنفية أو انحراف الحاجز الأنفي أو التهاب الجيوب الأنفية المزمن، أن تسبب الاحتقان أيضا، في كلتا الحالتين، يمتلئ الممر الأنفي بالمخاط الزائد، ما يزيد من الاحتقان ليلًا وطوال اليوم.

الأشخاص الذين يعانون من التهاب الجيوب الأنفية غالبا ما يشعرون بسوء أكبر عند الاستلقاء لأن المخاط لا يستطيع التصريف.

إرشادات علاج احتقان الأنف الليلي

للحصول على قسط مريح من النوم، يمكن اتباع النصائح التالية:

أبعد الحيوانات الأليفة عن غرفة النوم لتقليل كمية الوبر والشعر التي يتم استنشاقها.

غير الملاءات مرة واحدة أسبوعيا على الأقل للتخلص من مسببات الحساسية والجراثيم.

استحم قبل النوم لغسل مسببات الحساسية العالقة بالجسم، وغير ملابسك كذلك.

جرب استخدام وعاء نيتي أو بخاخ الأنف الملحي لتخفيف المخاط وتسهيل تدفقه.

استخدم جهاز ترطيب الجو في الغرفة لتخفيف الجفاف الذي قد يزيد الاحتقان سوءا.

حافظ على ترطيب الجسم لتخفيف كثافة المخاط ودعم تصريفه.

نام ورأسك وكتفاك مرفوعان، وبالنسبة لمن ينامون على الجانب، يفضل النوم على الجانب الأيسر، إذ يمكن للنوم على الجانب الأيمن أن يسهل حركة حمض المعدة.

جرب الأدوية المتاحة دون وصفة طبية، مثل مضادات الهيستامين أو بخاخات الأنف، لتخفيف أعراض الحساسية.

لتخفيف ارتجاع الحمض، تجنب الأكل ليلا واستخدم مضادات الحموضة المتاحة دون وصفة عند الحاجة.

