توقيع مذكرة تفاهم بين الصحة والشباب والرياضة لحماية الرياضيين

شهد الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، والدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، توقيع مذكرة تفاهم بين الوزارتين، على هامش النسخة الثالثة من المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية (PHDC’25)، برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، تحت شعار «تمكين الأفراد، تعزيز التقدم، إتاحة الفرص»، خلال الفترة من 12 إلى 15 نوفمبر 2025 بالعاصمة الإدارية الجديدة.

أوضح الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، أن المذكرة تهدف إلى حماية صحة الرياضيين وتقليل الوفيات المفاجئة عبر:

•فحوصات أولية قبل المشاركة

•فحوصات دورية للانضمام للأنشطة

•فحوصات شاملة دورية في منشآت الوزارة

وأكد "عبدالغفار" أنها تنطلق من رؤية مصر 2030 لنظام صحي متكامل يضمن الإتاحة، الجودة، والتغطية الوقائية الشاملة، مضيفًا أن رؤية وزارة الشباب تركز على تنشئة جيل رياضي صحي وبدني قوي، يمثل مصر دوليًا، بدعم القيادة السياسية لحماية طبية لائقة تلبي متطلبات التنمية الرياضية.

