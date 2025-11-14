حماية الطفولة تناقش استراتيجيات مبتكرة لمواجهة الفيروس المخلوي التنفسي RSV

18 حجم الخط

استضاف المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية (PHDC’25) جلسة بعنوان «حماية الطفولة: استراتيجيات مبتكرة لمواجهة الفيروس المخلوي التنفسي RSV»، برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، تحت شعار «تمكين الأفراد.. تعزيز التقدم.. إتاحة الفرص»، خلال الفترة من 12 إلى 15 نوفمبر 2025.

الجهود الوطنية لحماية المواليد



أدارت الجلسة الدكتورة أميرة إدريس، أستاذ طب الأطفال بجامعة القاهرة، مؤكدة تقدم الجهود الوطنية لحماية المواليد نحو أهداف التنمية الصحية المستدامة.

أكد الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي للوزارة، التزام الوزارة بدعم برامج حماية الأم والطفل، وتوسيع التطعيمات والوقاية لبناء مجتمع صحي.

وأوضح الدكتور عمرو قنديل، نائب الوزير للطب الوقائي، أن منظومة ترصد الفيروسات التنفسية تتم عبر مستشفيات وعيادات في جميع المحافظات، مع إجراءات استباقية، ومما يبرز قوة برنامج التطعيمات 2 مليون طفل سنويًا، القضاء على أمراض مثل الحصبة، والتحكم في التهاب الكبد، مشيرًا أن قرار إدخال لقاحات جديدة يتم عبر لجنة عليا بناءً على دراسات الإصابة والتكلفة، وشرط إنتاج محلي. وأشار إلى التحول الرقمي بربط 5000 مكتب تطعيم بمنظومة موحدة لضمان المتابعة الكاملة.

أكد الدكتور هشام عوض، أستاذ طب الأطفال بعين شمس، أهمية متابعة صحة الأم أثناء الحمل لتعزيز مناعة الطفل، مشددًا على الوقاية كخط دفاع أول ضد RSV، حيث يقلل اللقاح دخول المستشفيات ويرفع جودة الرعاية.

