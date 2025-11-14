الجمعة 14 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

صحة ومرأة

حماية الطفولة تناقش استراتيجيات مبتكرة لمواجهة الفيروس المخلوي التنفسي RSV

المؤتمر العالمي للصحة
المؤتمر العالمي للصحة والسكان والتنمية البشرية
18 حجم الخط

استضاف المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية (PHDC’25) جلسة بعنوان «حماية الطفولة: استراتيجيات مبتكرة لمواجهة الفيروس المخلوي التنفسي RSV»، برعاية  الرئيس عبد الفتاح السيسي، تحت شعار «تمكين الأفراد.. تعزيز التقدم.. إتاحة الفرص»، خلال الفترة من 12 إلى 15 نوفمبر 2025.

 

الجهود الوطنية لحماية المواليد


أدارت الجلسة الدكتورة أميرة إدريس، أستاذ طب الأطفال بجامعة القاهرة، مؤكدة تقدم الجهود الوطنية لحماية المواليد نحو أهداف التنمية الصحية المستدامة.

أكد الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي للوزارة، التزام الوزارة بدعم برامج حماية الأم والطفل، وتوسيع التطعيمات والوقاية لبناء مجتمع صحي.

وأوضح الدكتور عمرو قنديل، نائب الوزير للطب الوقائي، أن منظومة ترصد الفيروسات التنفسية تتم عبر مستشفيات وعيادات في جميع المحافظات، مع إجراءات استباقية، ومما يبرز قوة برنامج التطعيمات 2 مليون طفل سنويًا، القضاء على أمراض مثل الحصبة، والتحكم في التهاب الكبد، مشيرًا أن قرار إدخال لقاحات جديدة يتم عبر لجنة عليا بناءً على دراسات الإصابة والتكلفة، وشرط إنتاج محلي. وأشار إلى التحول الرقمي بربط 5000 مكتب تطعيم بمنظومة موحدة لضمان المتابعة الكاملة.

الصحة: إنشاء سجل وطني لتتبع نتائج الزراعة ومقارنتها بين المراكز

الصحة: 51 مليار جنيه استثمارات المرحلة الأولى من التأمين الشامل

أكد الدكتور هشام عوض، أستاذ طب الأطفال بعين شمس، أهمية متابعة صحة الأم أثناء الحمل لتعزيز مناعة الطفل، مشددًا على الوقاية كخط دفاع أول ضد RSV، حيث يقلل اللقاح دخول المستشفيات ويرفع جودة الرعاية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

التهاب الكبد الأم والطفل التحول الرقمي أستاذ طب الأطفال RSV الرئيس عبد الفتاح السيسي

مواد متعلقة

الصحة: إنشاء سجل وطني لتتبع نتائج الزراعة ومقارنتها بين المراكز

جبران: العمل اللائق ركيزة للتنمية البشرية وتحقيق التوازن بين حقوق العمال

الصحة: 51 مليار جنيه استثمارات المرحلة الأولى من التأمين الشامل

حقيقة اكتشاف 8 فوط داخل بطن مريضة تعرضت لنزيف حاد ببورسعيد

الصحة: إنشاء صندوق وطني لدعم علاج الأمراض الوراثية والنادرة

الصحة تناقش وضع معايير أخلاقية لضمان الاستخدام المسؤول للذكاء الاصطناعي

خالد عبد الغفار يتابع بشكل مباشر الحالة الصحية للطبيب المصاب بطلق ناري طائش

الصحة: إنشاء سجل رقمي موحد لزراعة النخاع

الأكثر قراءة

عباقرة ولكن مجهولون، "عبد الرحمن الصنابحي" أسلم وأصبح من كبار التابعين

موعد التقدم بالطعون على نتائج انتخابات النواب بمحافظات المرحلة الأولى

جنيهان انخفاضًا للبيضاء، سعر الفراخ اليوم الجمعة 14 نوفمبر 2025 (آخر تحديث)

دورة الإمارات الودية، أوزبكستان يواصل تقدمه على منتخب مصر بعد 30 دقيقة

دورة الإمارات الودية، أوزبكستان تتقدم على مصر بهدفين في الشوط الأول

كأس العالم للناشئين، تأهل فرنسا ومالي لدور الـ 16

دورة الإمارات الودية، أوزبكستان يتقدم على منتخب مصر بالهدف الأول

منتخب مصر المشارك في كأس العرب يفوز على الجزائر 3-2 وديا

خدمات

المزيد

سعر الفراخ اليوم الخميس 13 نوفمبر 2025 (آخر تحديث)

انخفاض الروس والكب، أسعار الكتاكيت والبط اليوم الخميس في بورصة الدواجن

الدينار الكويتي يستقر أمام الجنيه في المركزي و5 بنوك مصرية اليوم الخميس

سعر كرتونة البيض اليوم الخميس في بورصة الدواجن

المزيد

انفوجراف

مواعيد مباريات دور الـ 32 لبطولة كأس العالم للناشئين تحت 17 عاما (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

"لا حياء في الدين" مقولة خاطئة أم صحيحة؟ رد مفاجئ من عالم أزهري (فيديو)

ما حكم التصرف في الأمانة من أجل المصلحة ؟ رد حاسم من مفتي الجمهورية

تفسير حلم الاعتذار في المنام وعلاقته بتحسين الأحوال المادية

المزيد
الجريدة الرسمية