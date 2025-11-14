الجمعة 14 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

الصحة: إنشاء سجل وطني لتتبع نتائج الزراعة ومقارنتها بين المراكز

المؤتمر العالمي للصحة
المؤتمر العالمي للصحة والسكان والتنمية
18 حجم الخط

نظمت وزارة الصحة والسكان جلسة حوارية بعنوان «الفصل القادم في رعاية زراعة النخاع العظمي في مصر»، بمشاركة خبراء الوزارة، مراكز الأورام وزراعة النخاع.

جاءت الجلسة ضمن فعاليات النسخة الثالثة من المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية (PHDC’25)، برعاية  الرئيس عبد الفتاح السيسي، تحت شعار «تمكين الأفراد.. تعزيز التقدم.. إتاحة الفرص»، خلال الفترة من 12 إلى 15 نوفمبر 2025.

أوضح الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي للوزارة، أن الجلسة ركزت على محاور التطوير المستقبلي:
 إنشاء سجل وطني لتتبع نتائج الزراعة ومقارنتها بين المراكز
• توحيد البروتوكولات الإكلينيكية والمعايير الوطنية للجودة
• تدريب الكوادر عبر برامج تعليم مستمر وتبادل خبرات عالمية
• توسيع الوصول للعلاجات المبتكرة ضمن البروتوكولات الوطنية


شددت النقاشات على الابتكار في إدارة المضاعفات ما بعد الزراعة عبر التقنيات الرقمية والذكاء الاصطناعي، للتنبؤ بالمضاعفات، رفع معدلات الشفاء، وتحسين جودة الحياة.

التحول يتطلب شراكة فاعلة بين القطاعين العام والخاص

 

أكدت الدكتورة مها إبراهيم، رئيس الأمانة الطبية المتخصصة، أن التحول يتطلب شراكة فاعلة بين القطاعين العام والخاص، مع تبادل الخبرات وتكامل الأدوار بين المؤسسات الأكاديمية، الطبية، وشركات الدواء والتكنولوجيا.

أشارت إلى أن الابتكار في إدارة بيانات المرضى والمتابعة الإلكترونية يرفع الكفاءة ويبني قاعدة معرفية للقرارات المستقبلية، مع تحويل التوصيات إلى خطوات تنفيذية عبر فرق عمل متخصصة لتطوير مستدام.

الصحة: 51 مليار جنيه استثمارات المرحلة الأولى من التأمين الشامل

الصحة: إنشاء صندوق وطني لدعم علاج الأمراض الوراثية والنادرة

أوضح الدكتور محمد لطيف، رئيس المجلس الصحي المصري، صلاحيات المجلس الواسعة في التخصصات الطبية (أطباء، أسنان، صيادلة، بيطريين، تمريض)، مع إصدار مبادئ توجيهية وطنية مكيفة مع القدرات المحلية والموارد المتاحة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الرئيس عبد الفتاح السيسي المجلس الصحي المصري المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية

مواد متعلقة

جبران: العمل اللائق ركيزة للتنمية البشرية وتحقيق التوازن بين حقوق العمال

الصحة: 51 مليار جنيه استثمارات المرحلة الأولى من التأمين الشامل

حقيقة اكتشاف 8 فوط داخل بطن مريضة تعرضت لنزيف حاد ببورسعيد

الصحة: إنشاء صندوق وطني لدعم علاج الأمراض الوراثية والنادرة

الصحة تناقش وضع معايير أخلاقية لضمان الاستخدام المسؤول للذكاء الاصطناعي

خالد عبد الغفار يتابع بشكل مباشر الحالة الصحية للطبيب المصاب بطلق ناري طائش

الصحة: إنشاء سجل رقمي موحد لزراعة النخاع

خالد عبد الغفار: وزارة الصحة لديها خرائط دقيقة للتحديات الصحية

الأكثر قراءة

الاستماع لشهود العيان في واقعة مصرع محمد صبري بحادث التجمع

مواعيد مباريات دور الـ 32 لبطولة كأس العالم للناشئين تحت 17 عاما (إنفوجراف)

عباقرة ولكن مجهولون، "عبد الرحمن الصنابحي" أسلم وأصبح من كبار التابعين

انخفاض يصل لـ12 جنيها في سعر كرتونة البيض اليوم الجمعة ببورصة الدواجن

هل يسمع الموتى سلام الزائرين ويشعرون بهم؟ دار الإفتاء توضح الحقيقة

أبرزهم تريزيجيه، غيابات مؤثرة تضرب منتخب مصر قبل مواجهة أوزبكستان

جنيهان انخفاضًا للبيضاء، سعر الفراخ اليوم الجمعة 14 نوفمبر 2025 (آخر تحديث)

الحكومة تكشف حقيقة إنشاء شركة طيران منخفض التكاليف

خدمات

المزيد

سعر الفراخ اليوم الخميس 13 نوفمبر 2025 (آخر تحديث)

انخفاض الروس والكب، أسعار الكتاكيت والبط اليوم الخميس في بورصة الدواجن

الدينار الكويتي يستقر أمام الجنيه في المركزي و5 بنوك مصرية اليوم الخميس

سعر كرتونة البيض اليوم الخميس في بورصة الدواجن

المزيد

انفوجراف

مواعيد مباريات دور الـ 32 لبطولة كأس العالم للناشئين تحت 17 عاما (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم الاعتذار في المنام وعلاقته بتحسين الأحوال المادية

عباقرة ولكن مجهولون، "عبد الرحمن الصنابحي" أسلم وأصبح من كبار التابعين

الشيخ الشعراوي يجيب عن السؤال الشائع: هل اليوم في ميزان الله كاليوم عند الإنسان؟

المزيد
الجريدة الرسمية