الصحة: إنشاء سجل وطني لتتبع نتائج الزراعة ومقارنتها بين المراكز

نظمت وزارة الصحة والسكان جلسة حوارية بعنوان «الفصل القادم في رعاية زراعة النخاع العظمي في مصر»، بمشاركة خبراء الوزارة، مراكز الأورام وزراعة النخاع.

جاءت الجلسة ضمن فعاليات النسخة الثالثة من المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية (PHDC’25)، برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، تحت شعار «تمكين الأفراد.. تعزيز التقدم.. إتاحة الفرص»، خلال الفترة من 12 إلى 15 نوفمبر 2025.

أوضح الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي للوزارة، أن الجلسة ركزت على محاور التطوير المستقبلي:

إنشاء سجل وطني لتتبع نتائج الزراعة ومقارنتها بين المراكز

• توحيد البروتوكولات الإكلينيكية والمعايير الوطنية للجودة

• تدريب الكوادر عبر برامج تعليم مستمر وتبادل خبرات عالمية

• توسيع الوصول للعلاجات المبتكرة ضمن البروتوكولات الوطنية



شددت النقاشات على الابتكار في إدارة المضاعفات ما بعد الزراعة عبر التقنيات الرقمية والذكاء الاصطناعي، للتنبؤ بالمضاعفات، رفع معدلات الشفاء، وتحسين جودة الحياة.

التحول يتطلب شراكة فاعلة بين القطاعين العام والخاص

أكدت الدكتورة مها إبراهيم، رئيس الأمانة الطبية المتخصصة، أن التحول يتطلب شراكة فاعلة بين القطاعين العام والخاص، مع تبادل الخبرات وتكامل الأدوار بين المؤسسات الأكاديمية، الطبية، وشركات الدواء والتكنولوجيا.

أشارت إلى أن الابتكار في إدارة بيانات المرضى والمتابعة الإلكترونية يرفع الكفاءة ويبني قاعدة معرفية للقرارات المستقبلية، مع تحويل التوصيات إلى خطوات تنفيذية عبر فرق عمل متخصصة لتطوير مستدام.

أوضح الدكتور محمد لطيف، رئيس المجلس الصحي المصري، صلاحيات المجلس الواسعة في التخصصات الطبية (أطباء، أسنان، صيادلة، بيطريين، تمريض)، مع إصدار مبادئ توجيهية وطنية مكيفة مع القدرات المحلية والموارد المتاحة.

