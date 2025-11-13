الخميس 13 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

إزالة حالة تعد في المهد على أرض زراعية بقرية ميت القائد بالعياط

إزالة التعديات، فيتو
إزالة التعديات، فيتو
18 حجم الخط
ads

تمكنت الإدارة الزراعية بمركز العياط من إزالة حالة تعدٍّ في المهد على الأراضي الزراعية بقرية ميت القائد، وذلك في استجابة فورية للحفاظ على الرقعة الزراعية ومنع أي محاولة للبناء المخالف على الأراضي الزراعية.

وأوضح المهندس خالد أبو العطا، وكيل وزارة الزراعة بالجيزة، أن الحملة جاءت تنفيذًا لتوجيهات علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، بضرورة التصدي الفوري والحاسم لأي تعديات على الأراضي الزراعية في مهدها.

وأشار أبو العطا إلى أن عملية الإزالة تمت بإشراف ومتابعة من المهندس محمد عبد العزيز، مدير إدارة العياط الزراعية، وبمشاركة مسؤولي حماية الأراضي بالإدارة، حيث تم تنفيذ الإزالة فور رصد المخالفة، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.

 

حملات يومية لإزالة أي تعديات في المهد

وأكد وكيل الوزارة أن مديرية الزراعة بالجيزة تواصل تنفيذ حملاتها اليومية لإزالة أي تعديات في المهد، تنفيذًا لتكليفات الوزارة والمحافظة، مشددًا على أن حماية الرقعة الزراعية مسؤولية وطنية لا تهاون فيها.

يُذكر أن هذه الجهود تأتي في إطار متابعة الدكتور أحمد عضام، رئيس قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة، والدكتور حسام راشد، رئيس الإدارة المركزية لحماية الأراضي، لتفعيل توجيهات الدولة بشأن الحفاظ على الأراضي الزراعية ومنع التوسع العمراني العشوائي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الادارة الزراعية الأراضى الزراعية المهندس محمد عبدالعزيز المهندس عادل النجار محافظ الجيزة المهندس عادل النجار علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضى قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة وكيل وزارة الزراعة وزير الزراعة واستصلاح الأراضى

مواد متعلقة

محافظ الجيزة: إزالة تعديات على الأراضي الزراعية في ترسا

إزالة تعد في المهد على الأراضي الزراعية بالعياط واتخاذ الإجراءات القانونية

زراعة الجيزة: نخيل المجدول بالواحات البحرية نموذج متكامل للاستثمار الزراعي

انتخابات مجلس النواب 2025، تأخر غلق اللجان في الصف والعياط بالجيزة

أخبار مصر اليوم: غلق لجان الاقتراع في ثاني أيام التصويت بالمرحلة الأولى لانتخابات النواب.. مدبولي يوجه رسالة للمواطنين بشأن الممارسات السلبية في المتحف المصري الكبير

محافظ الجيزة: وضع صناديق قمامة جديدة بشارع الملك فيصل لتحسين المظهر الحضاري

توريد 100 أتوبيس كهربائي وتطوير جراج الأميرية ضمن مشروع إدارة تلوث الهواء بالقاهرة الكبرى

مركز السيطرة الرئيسي بالجيزة، عين ساهرة على انتظام الانتخابات والتعامل مع الطوارئ

الأكثر قراءة

العربيات اتعجنت، تصادم 3 سيارات ملاكي بنفق قناة السويس في الإسكندرية (صور)

القاهرة تصل لـ25 مئوية، درجات الحرارة غدا الخميس

بداية انقلاب كبير، تحذير شديد من الأرصاد بشأن طقس اليوم الخميس

هل يعود عادل إمام للشاشة مجددًا؟ إسعاد يونس تكشف خبرا صادما للجمهور

شمل جميع الأنواع، انخفاض أسعار الزيت اليوم في الأسواق

أمطار تضرب الإسكندرية بالتزامن مع بدء نوة المكنسة (صور)

ارتفاع اليوريا العادي 1021 جنيها، أسعار الأسمدة اليوم في الأسواق

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الخميس 13 - 11 - 2025 في القاهرة والمحافظات

خدمات

المزيد

سعر الفراخ اليوم الأربعاء 12 نوفمبر 2025 (آخر تحديث)

أسعار الكتاكيت والبط اليوم الأربعاء 12 نوفمبر 2025 في بورصة الدواجن

آخر تطورات سعر صرف الدولار في البنوك المصرية اليوم الأربعاء 12-11-2025

سعر جرام الذهب اليوم الأربعاء بمنتصف التعاملات، عيار 21 وصل لهذا المستوى

المزيد

انفوجراف

مواعيد مباريات الأدوار الإقصائية في كأس العالم للناشئين بقطر| انفوجراف

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الخميس 13 - 11 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الخميس 13 - 11 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الخميس 13 - 11 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية