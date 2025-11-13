إزالة حالة تعد في المهد على أرض زراعية بقرية ميت القائد بالعياط

18 حجم الخط

تمكنت الإدارة الزراعية بمركز العياط من إزالة حالة تعدٍّ في المهد على الأراضي الزراعية بقرية ميت القائد، وذلك في استجابة فورية للحفاظ على الرقعة الزراعية ومنع أي محاولة للبناء المخالف على الأراضي الزراعية.

وأوضح المهندس خالد أبو العطا، وكيل وزارة الزراعة بالجيزة، أن الحملة جاءت تنفيذًا لتوجيهات علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، بضرورة التصدي الفوري والحاسم لأي تعديات على الأراضي الزراعية في مهدها.

وأشار أبو العطا إلى أن عملية الإزالة تمت بإشراف ومتابعة من المهندس محمد عبد العزيز، مدير إدارة العياط الزراعية، وبمشاركة مسؤولي حماية الأراضي بالإدارة، حيث تم تنفيذ الإزالة فور رصد المخالفة، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.

حملات يومية لإزالة أي تعديات في المهد

وأكد وكيل الوزارة أن مديرية الزراعة بالجيزة تواصل تنفيذ حملاتها اليومية لإزالة أي تعديات في المهد، تنفيذًا لتكليفات الوزارة والمحافظة، مشددًا على أن حماية الرقعة الزراعية مسؤولية وطنية لا تهاون فيها.

يُذكر أن هذه الجهود تأتي في إطار متابعة الدكتور أحمد عضام، رئيس قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة، والدكتور حسام راشد، رئيس الإدارة المركزية لحماية الأراضي، لتفعيل توجيهات الدولة بشأن الحفاظ على الأراضي الزراعية ومنع التوسع العمراني العشوائي.

