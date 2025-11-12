الخميس 13 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

محافظ الجيزة: إزالة تعديات على الأراضي الزراعية في ترسا

ازالة التعديات
ازالة التعديات
18 حجم الخط
ads

وجّه المهندس عادل النجار محافظ الجيزة بتكثيف حملات الإزالة الفورية لأي مخالفات بنائية أو تعديات تُقام دون ترخيص داخل نطاق المحافظة، وخاصة على الأراضي الزراعية التي تُعد من الثروات القومية الواجب حمايتها.

حملة موسعة لإزالة جمالون مخالف بقرية ترسا

وبناءً على توجيهات المحافظ، شنّ مجلس مدينة أبو النمرس حملة مكبرة لإزالة جمالون مخالف بدون ترخيص مقام على أرض زراعية بحوض العشرين بقرية ترسا.
 

قاد الحملة زينهم إدريس رئيس مجلس مدينة أبو النمرس، بمشاركة عمران رزق نائب رئيس المدينة، وباسم حمدي نائب رئيس المدينة، وسعد بدوي مدير الإشغالات والمتابعة الميدانية، إلى جانب إدارة التنظيم وشرطة المرافق بقيادة النقيب محمد سعد.

مصادرة المعدات واتخاذ الإجراءات القانونية

وتم خلال الحملة إزالة التعدي بالكامل، ومصادرة كافة المعدات والأدوات المستخدمة في المخالفة، وتم إيداع المضبوطات بمخزن الإشغالات، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

استمرار الحملات للحفاظ على الرقعة الزراعية

وأكد رئيس مدينة أبو النمرس أن حملات الإزالة مستمرة بشكل يومي تنفيذًا لتوجيهات محافظ الجيزة، للقضاء على أي محاولات للبناء العشوائي أو التعدي على الأراضي الزراعية، مشددًا على أنه لن يتم التهاون مع أي مخالفات حفاظًا على هيبة الدولة وحماية الرقعة الزراعية من التآكل.


 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أبو النمرس ازالة تعديات علي الأراضي المهندس عادل النجار محافظ الجيزة المهندس عادل النجار حماية الرقعة الزراعية مجلس مدينة ابو النمرس محافظ الجيزة مدينة ابو النمرس مخالفات بناء

مواد متعلقة

إزالة تعد في المهد على الأراضي الزراعية بالعياط واتخاذ الإجراءات القانونية

زراعة الجيزة: نخيل المجدول بالواحات البحرية نموذج متكامل للاستثمار الزراعي

انتخابات مجلس النواب 2025، تأخر غلق اللجان في الصف والعياط بالجيزة

أخبار مصر اليوم: غلق لجان الاقتراع في ثاني أيام التصويت بالمرحلة الأولى لانتخابات النواب.. مدبولي يوجه رسالة للمواطنين بشأن الممارسات السلبية في المتحف المصري الكبير

محافظ الجيزة: وضع صناديق قمامة جديدة بشارع الملك فيصل لتحسين المظهر الحضاري

توريد 100 أتوبيس كهربائي وتطوير جراج الأميرية ضمن مشروع إدارة تلوث الهواء بالقاهرة الكبرى

مركز السيطرة الرئيسي بالجيزة، عين ساهرة على انتظام الانتخابات والتعامل مع الطوارئ

إزالة تعد على الأراضي الزراعية بقرية وردان في منشأة القناطر

الأكثر قراءة

الأرصاد تعلن حالة طقس الغد وتحذر من رياح مثيرة للرمال والأتربة ورعد وبرق

غزيرة ورعدية، خريطة سقوط الأمطار غدا الخميس

القاهرة تصل لـ25 مئوية، درجات الحرارة غدا الخميس

هل يعود عادل إمام للشاشة مجددًا؟ إسعاد يونس تكشف خبرا صادما للجمهور

مصدر أمنى ينفى مزاعم الإخوان عن قتل الشرطة مواطنين فى أسوان بدون وجه حق

ائتلاف رئيس الوزراء يتقدم، بدء إعلان النتائج الأولية لانتخابات مجلس النواب في العراق

زيارة مفاجئة لقطة مصرية صغيرة إلى مقر السفارة الألمانية، ما القصة؟ (صور)

ريهام عبد الغفور تعتذر بعد نشرها عن وفاة محمد صبحي: اندفاع مني

خدمات

المزيد

سعر الفراخ اليوم الأربعاء 12 نوفمبر 2025 (آخر تحديث)

أسعار الكتاكيت والبط اليوم الأربعاء 12 نوفمبر 2025 في بورصة الدواجن

آخر تطورات سعر صرف الدولار في البنوك المصرية اليوم الأربعاء 12-11-2025

سعر جرام الذهب اليوم الأربعاء بمنتصف التعاملات، عيار 21 وصل لهذا المستوى

المزيد

انفوجراف

مواعيد مباريات الأدوار الإقصائية في كأس العالم للناشئين بقطر| انفوجراف

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم الناموس في المنام وعلاقته بالتغلب على المشاكل

أمين الفتوى: الفراغ الروحي أخطر أزمات العصر

كيف نستشعر نعم الله علينا؟ إمام مسجد سيدنا الحسين يوضح (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية