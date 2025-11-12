محافظ الجيزة: إزالة تعديات على الأراضي الزراعية في ترسا

18 حجم الخط

وجّه المهندس عادل النجار محافظ الجيزة بتكثيف حملات الإزالة الفورية لأي مخالفات بنائية أو تعديات تُقام دون ترخيص داخل نطاق المحافظة، وخاصة على الأراضي الزراعية التي تُعد من الثروات القومية الواجب حمايتها.

حملة موسعة لإزالة جمالون مخالف بقرية ترسا

وبناءً على توجيهات المحافظ، شنّ مجلس مدينة أبو النمرس حملة مكبرة لإزالة جمالون مخالف بدون ترخيص مقام على أرض زراعية بحوض العشرين بقرية ترسا.



قاد الحملة زينهم إدريس رئيس مجلس مدينة أبو النمرس، بمشاركة عمران رزق نائب رئيس المدينة، وباسم حمدي نائب رئيس المدينة، وسعد بدوي مدير الإشغالات والمتابعة الميدانية، إلى جانب إدارة التنظيم وشرطة المرافق بقيادة النقيب محمد سعد.

مصادرة المعدات واتخاذ الإجراءات القانونية

وتم خلال الحملة إزالة التعدي بالكامل، ومصادرة كافة المعدات والأدوات المستخدمة في المخالفة، وتم إيداع المضبوطات بمخزن الإشغالات، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

استمرار الحملات للحفاظ على الرقعة الزراعية

وأكد رئيس مدينة أبو النمرس أن حملات الإزالة مستمرة بشكل يومي تنفيذًا لتوجيهات محافظ الجيزة، للقضاء على أي محاولات للبناء العشوائي أو التعدي على الأراضي الزراعية، مشددًا على أنه لن يتم التهاون مع أي مخالفات حفاظًا على هيبة الدولة وحماية الرقعة الزراعية من التآكل.





