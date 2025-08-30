برئاسة حشاد، تشكيل أعضاء مجلس نقابة القراء ومحفظي القرآن الكريم الجديد

أعلن المستشار كرم جميل عبد العظيم حجازى رئيس اللجنة المشرفة على انتخابات نقابة القراء فوز الشيخ محمد حشاد [شيخ عموم المقارئ المصرية] نقيبا للقراء، وعدد عشرين عضوا على مقعد العضوية فئة (أ) و“ب” وهم المشايخ:

مجلس نقابة قراء ومحفظي القرآن الكريم فئة “أ”



محمود الخشت، عبد اللطيف العزب وهدا، ياسر عبد الباسط عبد الصمد، محمد محروس طلبة، محمد ناصف سلطان، وليد السيد عبد الشافى هلال، الخضر أحمد مصطفى، السيد عبد الكريم الغيطانى، محمد محمد محى، حسين عبد العال معتوق، محمد عبد الموجود خليفة، أحمد عوض أبو فيوض، محمد بسيونى عوض، محمد يحيى الشرقاوى، عبد الفتاح الطاروطى، محمود على حسن، إبراهيم السيد الرفاعى، ماهر الفرماوى.

وعلى مقعد العضوية فئة (ب) فاز المشايخ:

حسين إبراهيم فتح الله الإسكندرانى، وأحمد فرج الله الشاذلى..

وزير الأوقاف يحضر انتخابات نقابة القراء



كان الدكتور أسامة الأزهرى وزير الأوقاف حضر صباح اليوم إلى مقر النقابة وأعطى إشارة البدء لانطلاق انتخابات نقابة القراء بإشراف قضائي كامل، وسط حضور مكثف من أهل القرآن الكريم على مستوى الجمهورية، في أجواء أسرية بديعة، وحضر الفعالية كل من الشيخ محمد حشاد نقيب القراء، والدكتور السيد عبد الباري رئيس القطاع الديني، والدكتور هشام عبد العزيز، والشيخ خالد خضر، إلى جانب جمع غفير من السادة القراء وأبناء النقابة.



وقال محمد الساعاتى المتحدث الرسمى للنقابة: كان الدكتور أسامة الأزهرى وزير الأوقاف قد أعلن فى كلمته عن أهمية هذه الانتخابات، مشيرًا إلى أنها أول انتخابات يتشرف بالإشراف عليها منذ توليه المسؤولية، وأنها تأتي لتكون شاهدًا على الجمهورية الجديدة وعظمة نقابة القراء.

وأضاف: "حرصت أن تكون الانتخابات تحت إشراف قضائي كامل، وقد حقق الله هذه الأمنية، ونريد أن تكون وزارة الأوقاف نموذجًا في التنظيم بجميع مجالاتها."



كما أوضح الوزير أن خدمة القرآن الكريم وأهله تمثل شرفًا عظيمًا للوزارة، مؤكدًا دورها في تقديم خطاب ديني متميز.

اول تعليق من الشيخ محمد حشاد بعد فوزه في انتخابات نقابة القراء



وفى أول تصريح للنقيب الجديد قال الشيخ محمد حشاد: أحمد الله تعالى على هذا الفوز الذى يأتى بعد جهد جهيد من الدكتور وزير الأوقاف أسامة الأزهرى واللجنة المشرفة على الانتخابات، مؤكدا على ما قال به وزير الأوقاف عند تشريفه للنقابة اليوم بأن خدمة القرآن الكريم وأهله شرف كبير، متمنيا التوفيق لجميع الفائزين من الأعضاء، ووعد ببذل كل الجهد من تقديم المزيد من عطاء للقرآن وأهله وخاصة أصحاب المعاشات.

