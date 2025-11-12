الأربعاء 12 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

سعر كرتونة البيض في بورصة الدواجن اليوم الأربعاء 12 نوفمبر 2025

سعر كرتونة البيض
سعر كرتونة البيض اليوم الأربعاء في بورصة الدواجن، فيتو
18 حجم الخط

أسعار البيض اليوم، سجلت أسعار بيض المائدة استقرارًا ملحوظًا، اليوم الأربعاء، سواءً في بورصة الدواجن أو محال الجملة ونصف الجملة، وشملت أسعار كرتونة البيض البلدي والأحمر والأبيض، وذلك لليوم الثاني على التوالي بعد انخفاضها أول أمس الإثنين.

أسعار كرتونة البيض في الأسواق اليوم 

«فيتو» تستعرض سعر كرتونة البيض في بورصة الدواجن اليوم الأربعاء الموافق 12 نوفمبر 2025، إضافة إلى أسعار البيض في المحال التجارية لبيع بيض المائدة بالجملة والنصف جملة؛ في السطور الآتية: 

سعر كرتونة البيض اليوم الأربعاء في بورصة الدواجن، فيتو
سعر كرتونة البيض اليوم الأربعاء في بورصة الدواجن، فيتو

أسعار البيض الأبيض اليوم في بورصة الدواجن

تراوح سعر كرتونة البيض الأبيض (30 بيضة) في بورصة الدواجن اليوم، ما بين 110 جنيهات و118 جنيها.

سعر كرتونة البيض الأبيض اليوم في محال الجملة

تراوحت أسعار كرتونة البيض الأبيض بين 112 إلى 120 جنيها في الشركات ومحلات النصف جملة. 

سعر كرتونة البيض اليوم الأربعاء في بورصة الدواجن، فيتو
سعر كرتونة البيض اليوم الأربعاء في بورصة الدواجن، فيتو

أسعار البيض الأحمر اليوم في بورصة الدواجن 

وتراوح سعر كرتونة البيض الأحمر 30 بيضة في بورصة الدواجن اليوم، من 115 إلى 122 جنيها.

سعر كرتونة البيض الأحمر اليوم في محال الجملة

بينما تراوح سعر كرتونة البيض الأحمر اليوم من 117 إلى 124 جنيها في الشركات ومحلات نصف الجملة.  

سعر كرتونة البيض اليوم الأربعاء في بورصة الدواجن، فيتو
سعر كرتونة البيض اليوم الأربعاء في بورصة الدواجن، فيتو

أسعار البيض البلدي اليوم في بورصة الدواجن

وعن سعر كرتونة البيض البلدي 30 بيضة في بورصة الدواجن اليوم، فتراوح بين 121 جنيها إلى 125 جنيها.

سعر كرتونة البيض البلدي اليوم في محال الجملة

وتراوحت أسعار كرتونة البيض البلدي 30 بيضة في محال الجملة والنصف جملة اليوم بين 123 جنيها إلى 127 جنيها.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

اسعار البيض اسعار البيض اليوم سعر البيض سعر البيض اليوم سعر كرتونة البيض اسعار كرتونة البيض فيتو موقع فيتو كرتونة البيض بكام سعر البيض الأبيض سعر البيض الأحمر سعر بيض بلدي بيض بلدي بيض أحمر بيض أبيض سعر البيضه البيضة بكام

مواد متعلقة

أسعار البيض اليوم الثلاثاء 11 نوفمبر 2025 في بورصة الدواجن

انخفاض أسعار البيض اليوم الإثنين في بورصة الدواجن

الأكثر قراءة

سعر كرتونة البيض في بورصة الدواجن اليوم الأربعاء 12 نوفمبر 2025

مصر ضد سويسرا، مواعيد مباريات دور الـ 32 في كأس العالم للناشئين

منتخب أفريقي يتصدر رقما نادرا في مونديال الناشئين

رفع تقرير للرئيس السيسي، تطورات الحالة الصحية للفنان محمد صبحي

أبوس إيدك سبني أمشي، الاعتداء على فتاة بوحشية في جسر السويس يثير الغضب (فيديو)

بدء نظر جلسة محاكمة المتهمين بالتنمر على الطفل جان رامز

بعد تداول فيديو الواقعة، ضبط المتهم بالاعتداء على فتاة في مدخل عقار بجسر السويس

عقب تصديق الرئيس، أبرز الأحكام المستحدثة في المواد محل الاعتراض بعد تعديلها بقانون الإجراءات الجنائية الجديد

خدمات

المزيد

سعر الدولار مقابل الجنيه السوداني في بنك السودان المركزي اليوم الأربعاء

سعر كرتونة البيض في بورصة الدواجن اليوم الأربعاء 12 نوفمبر 2025

سعر الليرة السورية أمام الدولار في مصرف دمشق المركزي اليوم الأربعاء

الدينار البحريني يسجل 125.55 جنيها في البنك المركزي اليوم

المزيد

انفوجراف

مواعيد مباريات الأدوار الإقصائية في كأس العالم للناشئين بقطر| انفوجراف

المزيد

دين ودنيا

المزيد

عباقرة ولكن مجهولون، "عمرة الأنصارية" استعان بها عمر بن عبد العزيز في تدوين الأحاديث

من الكبائر، الأوقاف تحذر من خطورة الرشوة على الفرد والمجتمع

الأنبياء المباركون بنص القرآن الكريم، تعرف عليهم

المزيد
الجريدة الرسمية