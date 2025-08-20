محامي بدرية طلبة يفجر مفاجأة بشأن إحالتها للمحاكمة (فيديو)

أكد أشرف سعيد فرحات، محامي الفنانة بدرية طلبة، أن موكلته لم تتلقَ أي استدعاء للتحقيق معها من أي جهة، سواء كانت جهة تحقيق أو محاكمة، على خلفية تجاوزتها مع الجمهور في بث مباشر لها عبر أحد مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تحدثت مع المتابعين بشكل عنيف بعد تعرضها للهجوم والتجاوز من قبل البعض بعد اتهامات طالتها بقتل زوجها.



وقال محامي الفنانة بدرية طلبة في مداخلة هاتفية لبرنامج "تفاعلكم"، تقديم الإعلامية سارة الدندراوي، المذاع على فضائية "العربية": "لا يوجد استدعاء ولا تحقيق مع الفنانة، وأن يوم 26 سبتمبر الذي تردد أنه موعد التحقيق مع الفنانة تبين أنه يوم جمعة، ولذلك أصدرنا بيانا بهذا الكلام".



وأضاف: "هناك من يسعى للتشهير بالفنانة بدرية طلبة، والدليل على ذلك أنه لا يوجد أي استدعاء للفنانة سواء بالتحقيق معها أو لمحاكمتها".



أحال الفنانة بدرية طلبة إلى التحقيق

وكان الفنان أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، أحال الفنانة بدرية طلبة إلى التحقيق بعد تجاوزاتها الأخيرة.



وأصدر أشرف زكي بيانا قال فيه: إن مجلس نقابة المهن التمثيلية برئاسة الدكتور أشرف زكي، قرر بالإجماع إحالة الفنانة بدرية طلبة للتحقيق الفوري، لما صدر منها من تجاوز صارخ واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد أي فنان يخرج عن ميثاق الشرف الأخلاقي.

وجاء قرار إحالة بدرية طلبة للتحقيق بسبب تجاوزتها مع الجمهور في بث مباشر لها عبر أحد مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تحدثت مع المتابعين بشكل عنيف بعد تعرضها للهجوم والتجاوز من قبل البعض بعد اتهامات طالتها بقتل زوجها.

ومن ناحية أخرى، أصدر محامي الفنانة بدرية طلبة بيانا كشف فيه عن اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد كل من نشر أخبار كاذبة ضد الفنانة، بقصد التشهير والإساءة بها.

حملة ممنهجة ضد الفنانة بدرية طلبة

وجاء في بيان محامي بدرية طلبة: “ردا على ما يثار من حملة ممنهجة ضد موكلتنا الفنانة بدرية طلبة وتوجيه التهم إليها من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي التي تنوعت ما بين اتهامها بقتل زوجها الراحل المخرج مصطفى سالم وبين دعمها لمن لقبوا أنفسهم بصناع محتوى أو تقولها على الشعب المصري والتحقير منه”وجاء في بيان محامي بدرية طلبة: “ردا على ما يثار من حملة ممنهجة ضد موكلتنا الفنانة بدرية طلبة وتوجيه إليها التهم من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي التي تنوعت ما بين اتهامها بقتل زوجها الراحل المخرج مصطفى سالم وبين دعمها لمن لقبوا أنفسهم بصناع محتوى أو تقولها على الشعب المصري والتحقير منه”

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.