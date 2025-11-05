انخفاض ملحوظ في أسعار السلع الغذائية.. السكر والبيض على رأس القائمة.. «المنوفي» يوضح أسباب التراجع.. وغرفة القاهرة: مستمرون في دعم مبادرات أسواق اليوم الواحد

18 حجم الخط

سجلت أسعار السلع الغذائية لعدد من الأصناف انخفاضات ملحوظة خلال الأسبوع الجاري، مخالفة التوقعات المسبقة لموجة مرتقبة من الارتفاعات في السلع الغذائية وخاصة الرئيسية، مع رفع سعر البنزين والسولار خلال الشهر الماضي.

السكر والبيض على رأس السلع التي شهدت تراجعًا

لكن خلال الأسبوع الماضي، شهدت أسعار السلع الغذائية لبعض السلع انخفاضات ملحوظة، كان على رأسها البيض والسكر، إذ تراجعت أسعار البيض بين 15 و20 جنيهًا في الكرتونة في أقل من 15 يومًا، كما تراجع سعر السكر من 27 جنيهًا للكيلو إلى 24 جنيهًا لبعض إنتاج الشركات، يضاف إلى ذلك انخفاض سعر الزيت والألبان.

فما هي أسباب انخفاض أسعار السلع الغذائية في الأسواق، وما أبرز السلع التي شهدت تراجعًا ملحوظًا؟

انخفاض تدريجي في أسعار عدد من السلع الغذائية

قال حازم المنوفي، عضو شعبة المواد الغذائية بالغرفة التجارية، إن الأسواق المصرية تشهد خلال الفترة الأخيرة انخفاضًا تدريجيًا في أسعار عدد من السلع الغذائية الأساسية.

أسباب الانخفاضات في سعر السلع الغذائية

وأرجع «المنوفي» أسباب الانخفاضات في أسعار السلع الغذائية، إلى توافر المعروض وتحسن حركة التداول داخل الأسواق، إلى جانب الجهود المبذولة لضبط الأسعار وتحقيق التوازن بين مصالح التاجر والمستهلك.

انخفاض أسعار السكر

وعن أبرز السلع الغذائية التي شهدت انخفاضات في السوق، أوضح أن أسعار السكر سجلت تراجعًا واضحًا خلال الأيام الماضية، إذ يتراوح سعر كيلو السكر بين 24 و30 جنيهًا، وذلك بعد أن تجاوزت أسعاره في فترات سابقة حاجز الـ 35 جنيهًا، ويُعد مؤشرًا إيجابيًا على بداية استقرار سوق السلع الغذائية.

انخفاض أسعار البيض

كما أشار إلى أن أسعار البيض شهدت انخفاضًا ملحوظًا، إذ يتراوح سعر الطبق حاليًا بين 130 و150 جنيهًا للمستهلك.

توقعات باستمرار انخفاض سعر البيض

وتوقع «المنوفي» استمرار انخفاض أسعار البيض مع زيادة الإنتاج المحلي وتحسن منظومة النقل والتوزيع.

أسعار الألبان اليوم

وفيما يخص أسعار الألبان، أوضح المنوفي أن سعر كيلو اللبن الجاموسي يتراوح بين 30 و40 جنيهًا، بينما سعر اللبن البقري يتراوح بين 15 و22 جنيهًا.

تراجع تكاليف إنتاج الألبان

وأشار إلى أن انخفاض أسعار الأعلاف مؤخرًا كان له دور كبير في تراجع تكاليف إنتاج الألبان.

توقعات بمواصلة الانخفاضات لهذه الأسباب

وتوقع أن تشهد الفترة المقبلة مزيدًا من الانخفاضات في أسعار العديد من السلع الغذائية، مع استمرار استقرار سعر الصرف وتوسع الحكومة في دعم سلاسل الإمداد والتوزيع، مؤكدًا أهمية مواصلة الجهود الرقابية لضمان وصول السلع للمستهلك بأسعار عادلة وجودة مناسبة.

نواصل التعاون مع المحافظة للتوسع في أسواق اليوم الواحد

وفي سياق متصل، أكد أيمن العشري رئيس الغرفة التجارية للقاهرة، دعم الغرفة لإنشاء مبادرة أسواق اليوم الواحد لتوفير السلع الغذائية عالية الجودة بأسعار أقل من مثيلاتها فى الأسواق الأخرى بنسب تبدأ من 15% وتصل إلى 50% في بعض السلع.

نجاح السوق اليوم الواحد في ضبط الأسواق والأسعار

وقال إن غرفة القاهرة مستمرة في التعاون مع المحافظة للتوسع في مبادرة أسواق "اليوم الواحد"، التي أثبتت نجاحها في ضبط الأسواق والأسعار، وتقليل الحلقات الوسيطة، وتوفير السلع للمواطن بجودة عالية وسعر عادل، دعمًا لجهود الدولة في تعزيز الأمن الغذائي وتخفيف الأعباء عن المواطنين.

مبادرة أسواق اليوم الواحد تُعزز من إتاحة السلع

وأضاف أن مبادرة "أسواق اليوم الواحد" تُعزز من إتاحة السلع وزيادة المعروض بما يسهم في تحقيق التوازن السعري وتوفير المنتجات في المناطق الأكثر احتياجًا، وهناك تنسيق دائم لإقامة هذه الأسواق في أماكن متفرقة وبشكل دوري، بما يُعزّز من فرص الوصول المباشر للسلع الأساسية.

تقديم كل أوجه الدعم والتيسيرات اللازمة لإنجاح هذه المبادرات

وأعرب عن سعادته بالتوسع في إقامة أسواق اليوم الواحد في الأحياء المختلفة في محافظة القاهرة، وإن هناك حرص من المحافظة والغرفة على زيادة التعاون لتقديم كل أوجه الدعم والتيسيرات اللازمة لإنجاح هذه المبادرات، التي تسهم في تحسين مستوى المعيشة وتلبية احتياجات المواطنين بيسر وسهولة.

السوق يقدم أصناف متنوعة من السلع الأساسية

وأشار إلى أن السوق يقدم أصناف متنوعة من السلع الأساسية، تشمل اللحوم، والدواجن، والأسماك، والخضروات، والفواكه، ومنتجات البقالة الجافة والمنظفات، بمشاركة الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية.

