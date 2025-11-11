هل يؤثر قرار منع استيراد السكر على الأسعار؟ الغرفة التجارية تجيب

18 حجم الخط

منع استيراد السكر المكرر، علق حازم المنوفي عضو شعبة المواد الغذائية بالغرفة التجارية، على قرار وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، الدكتور حسن الخطيب، بشأن منع استيراد السكر المكرر.

نص قرار منع استيراد السكر المكرر

يشار إلى أن وزير الاستثمار أصدر القرار رقم 485 لسنة 2025، ونص القرار في المادة الأولى على: لا يسمح باستيراد السكر المكرر للاتجار لمدة ثلاثة أشهر إلا بموجب موافقة استيرادية بالكمية المطلوبة تعتمد من وزيري التموين والتجارة الداخلية والاستثمار والتجارة الخارجية.

دعم الصناعة الوطنية وتشجيع الاعتماد على الإنتاج المحلي

وقال «المنوفي» إنه بالنسبة لقرار منع استيراد السكر المكرر، فهو يأتي في إطار دعم الصناعة الوطنية وتشجيع الاعتماد على الإنتاج المحلي، الذي يساهم في تعزيز الاقتصاد وتقليل الضغط على العملة الأجنبية.

تحقيق استقرار نسبي للأسعار على المدى المتوسط

وأضاف: نتوقع أن يساهم هذا قرار منع استيراد السكر المكرر في تحقيق استقرار نسبي للأسعار على المدى المتوسط، مع تحسين تنافسية المنتج المحلي وضمان توافره بشكل مستدام في السوق.

نص قرار منع استيراد السكر

متوسط سعر السكر اليوم الثلاثاء في الأسواق

وعلى صعيد آخر، بلغ متوسط أسعار السكر اليوم الثلاثاء، وفقًا لرصد البوابة الحكومية لأسعار السلع المحلية والعالمية، نحو 35 جنيهًا.

أسعار السكر اليوم الثلاثاء في الأسواق

وتراوحت أسعار السكر اليوم الثلاثاء وفقًا للبوابة الحكومية بين 25 و48 جنيهًا للكيلو.

سعر السكر التمويني

بينما سجل سعر السكر التمويني عند 12.6 جنيه للكيلو، في إطار منظومة الدعم الموجهة للمواطنين.

الاحتياطي الاستراتيجي من السكر في مصر

ووفقًا لتقديرات وزارة التموين والتجارة الداخلية فإن الاحتياطي الإستراتيجي من السكر في مصر يبلغ حوالي 1.4 مليون طن، وهو كافٍ لتغطية استهلاك البلاد لمدة تزيد على 6 أشهر، بناءً على معدل استهلاك سنوي يبلغ حوالي 3.5 مليون طن.

