الحقي الموسم، طريقة عمل مربى التين زي الجاهزة

التين، كل ست بيت تحاول أن توفر في الميزانية بطريقتها الخاصة، وإعداد المربى في البيت من وسائل التوفير في الميزانية، لأن صنعها في البيت يوفر بشكل كبير، إلى جانب أننا نكون متأكدين من جودتها.

ولأننا في موسم التين البرشومي، فالكثير من ستات البيوت تبحث عن طريقة عمل مربى التين، وهو ما نستعرضه، في السطور التالية.





أو عند شراء التين البرشومي لعمل المربى احرصي على شراء التين البرشومي الطري.

ونقدم في السطور التالية، طريقة عمل كيلو من التين، ويمكن مضاعفة الكميات كما تريدين.

مقادير عمل مربى التين‏

كيلو تين

نصف كيلو سكر سنترفيش‏

عصير ليمونة

طريقة‏ عمل مربى التين

اغسلي التين جيدا‏، وقطعيه إلى قطع صغيرة.

احضري إناء، وابدأي في وضع طبقة من التين، ثم طبقة من السكر، حتى تنتهي الكمية التي لديكِ.

اتركي المزيج من ‏6‏ إلى 8 ساعات، حتي يخرج التين كل ما فيه من ماء.

ضعي الخليط في إناء وارفعيه على نار هادئة، مع متابعته باستمرار، ومع التقليب المستمر، حتي يذوب السكر تماما‏.‏

أضيفي عصير الليمون، واتركيه على النار الهادئة، وكلما ظهر الريم انزعيه، واستمري في ذلك حتى تلاحظي أن قوامه قد اتخذ قوام المربى.

‏ارفعي عندها المربي من النار، واتركيها لتبرد تماما.

ابدئي في تعبئة الكمية الموجودة لديكِ في برطمانات نظيفة وجافة تماما.

يمكنك الآن حفظ البرطمانات بالثلاجة، أو في مكان جيد التهوية.

وبالهنا والشفا.

طريقة عمل التين المجفف

التين البرشومي

ومن مميزات التين البرشومي أنه يمكنك أيضا تجفيفه، والاحتفاظ به من عام لعام، ويمكنك استغلال الفرصة لتجفيفه، والاحتفاظ به لاستخدامه في شهر رمضان المقبل.



طريقة تجفيف التين في الشمس

وطريقة تجفيف التين في الشمس، تعتمد على غسل التين جيدا، وتجفيفه بوضعه في مصفاة، تحت أشعة الشمس.

وبعد أن يجف من الماء تماما نغلي كمية من الماء على النار، ونضع فيها التين، ثم ننتشله ونضعه في ماء بارد، ثم نجففه جيدا.

بعد ان نجفف التين من الماء، نقطعه نصفين، لكن دون أن نفصله عن بعضه، ثم نضعه في مصفاه، ونتركه في الشمس، لمدة تصل الى 6 ايام، على أن يتم تغطيته ليلا، حتى لا يمتص رطوبة الجو ليلا، ثم نعرضه في اليوم التالي للشمس، وهكذا حتى يجف تماما.

كما يمكن ضمه في حبل كالعقد، وتركه في الشمس، مع تغطيته ليلا ايضا.



طريقة تجفيف التين في الفرن



يمكنك تجفيف التين في الفرن، عن طريق غسل التين، ثم تقطيعه إلى نصفين، دون فصلهما.

يرص التين في صينية فرن مغطاة بورق الزبدة، ونضعه في الفرن، على أقل درجة حرارة ممكنة، مع ترك باب الفرن مفتوحا قليلا، حتى تخرج الرطوبة، مع متابعته من وقت لآخر، حتى لا يحترق.

ستصل مدة تجفيفه الى حوالي 3 ساعات.

طريقة عمل كمبوت التين في البيت



كمبوت التين



من وصفات التين البرشومي أيضًا، الكمبوت وهو من المحليات اللذيذة، التي يمكن إضافتها للتورتة والحلويات.

وتقدم الشيف نشوة منصور خبيرة الطهي، طريقة عمل كمبوت التين المجفف في البيت.

المكونات:

كيلو تين مجفف، ٤ كوب سكر،٢ كوب ماء، قشرة ماندارين( يوسفى)، مقطعة إلى شرائح، ٣/٤ كوب لوز مقشر، عصير ليمونة حامضة واحدة.

طريقة التحضير:

- في وعاء على النار، يخلط السكر مع الماء.

- يحرك المزيج حتى يتماسك، ثم يضاف التين ويترك على نار خفيفة لمدة ٢٠ دقيقة.

- يرفع التين من القطر، ويوضع في مصفاة.

- تحشى حبات التين باللوز وقشر الماندارين، ويوضع في القطر.

- يترك التين طوال الليل.

- في اليوم التالي، يرفع التين من القطر، ويوضع القطر على النار.

- يترك حتى الغليان وحتى يصبح متماسكًا.

- يضاف التين وترك حتى الغليان لمدة ٢٠ دقيقة.

- أخيرًا، يضاف عصير الليمون الحامض.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.