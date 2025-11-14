الفراعنة الأغلى، القيمة التسويقية لمنتخبي مصر وأوزبكستان قبل مواجهتهما وديا

18 حجم الخط

يواجه منتخب مصر الأول لكرة القدم، اليوم الجمعة، نظيره الأوزبكي، ضمن مواجهات الدورة الودية، المقامة في مدينة العين الإماراتية في الفترة من 13 إلى 18 نوفمبر الجاري.

القيمة التسويقية لمنتخب أوزبكستان

وتبلغ القيمة السوقية لقائمة منتخب أوزبكستان 63.55 مليون يورو وأغلى اللاعبين هو عبد القادر خوسانوف الذي يزامل عمر مرموش في مانشستر سيتي (35 مليون يورو).

وقد يغيب المدافع عن لقاء مصر بداعي الإصابة ومن بعده إلدور شومورودوف مهاجم باشاك شهير التركي وقائد الفريق (5 ملايين يورو).

بينما يصل إجمالي القيمة السوقية لمنتخب مصر إلى نحو 159 مليون يورو، وهو رقم يعكس المكانة الاقتصادية للاعبي الفراعنة في سوق الانتقالات العالمية وأبرزهم النجمين محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي، وعمر مرموش لاعب مانشستر سيتي.

موعد مباراة مصر وأوزبكستان

ومن المقرر أن تنطلق مباراة منتخب مصر ضد أوزبكستان اليوم الجمعة، في تمام السادسة مساء بتوقيت القاهرة، ضمن استعدادات الفراعنة لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2025 التي تقام في المغرب، خلال الفترة من 21 ديسمبر إلى 18 يناير المقبلين.

القناة الناقلة لمباراة مصر وأوزبكستان في معسكر نوفمبر

تنقل مباراة منتخب مصر ضد أوزبكستان على الهواء مباشرة عبر قناة أبو ظبي الرياضية، كما تنقلها قناة أون تايم سبورت.

منتخب أوزبكستان، فيتو

انطلاق معسكر منتخب مصر بالإمارات

ودخل منتخب مصر الأول لكرة القدم، الإثنين الماضي، معسكرا تدريبيا بمدينة العين الإماراتية تحت قيادة مديره الفني حسام حسن، استعدادا للمشاركة في دورة الإمارات الودية، بمشاركة منتخبات إيران وأوزبكستان والرأس الأخضر.

ويشارك منتخب مصر في دورة الإمارات الودية الدولية، التي تقام خلال الفترة من 13 إلى 18 نوفمبر الجاري بمدينة العين.

مواعيد مباريات دورة الإمارات الودية

تشهد دورة الإمارات أربع مباريات، بحيث يخوض كل فريق مباراتين خلال المنافسات.. جاءت مواعيدها كالتالي:

إيران × كاب فيردي – 13 نوفمبر

مصر × أوزبكستان – 14 نوفمبر

مباراة المركز الثالث – 17 نوفمبر (وتجمع الفريقين الخاسرين في أول مباراتين)

المباراة النهائية – 18 نوفمبر (تجمع الفريقين الفائزين في أول مباراتين).

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.