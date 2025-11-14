وصول بعثة منتخب الناشئين لملعب مواجهة سويسرا بكأس العالم تحت 17 عاما (صور)

18 حجم الخط

كأس العالم للناشئين، وصلت منتخب مصر للناشئين تحت 17 سنة، لملعب اسباير زون 5 نظيره السويسري، اليوم الجمعة، في دور الـ32 بمونديال الناشئين، المقام حاليًّا في قطر، وتختتم فعالياته يوم 27 نوفمبر الجاري.

وعرضت الصفحة الرسمية لمنتخب مصر وصول لاعبي الفراعنة لملعب اسباير زون 5.

شاهد الفيديو من هنا

قناة مفتوحة تنقل مباراة مصر وسويسرا فى مونديال الناشئين

تذاع مباراة منتخب مصر ضد سويسرا، عبر قناة Bein Sports المفتوحة، بتعليق علي محمد علي.

وأسفرت المواجهات التي أعلنتها اللجنة المنظمة لبطولة كأس العالم للناشئين عن وقوع منتخب مصر ثالث المجموعة الخامسة في مواجهة منتخب سويسرا أول المجموعة السادسة في الجولة الإفتتاحية بالأدوار الإقصائية.

منتخب سويسرا للناشئين، فيتو

موعد مباراة مصر وسويسرا والقناة الناقلة

وحددت اللجنة المنظمة لبطولة كأس العالم للناشئين الثالثة عصر اليوم الجمعة، موعدا لإقامة مباراة مصر وسويسرا، وتنقل المباراة عبر شاشة بي إن سبورت المفتوحة.

وتحددت المنتخبات المتنافسة في دور الـ32 من بطولة كأس العالم تحت 17 عاما، والمقامة حاليا في قطر وجاءت على النحو التالي:

مواجهات دور الـ 32 من كأس العالم تحت 17 عاما

الأرجنتين ضد المكسيك

البرتغال ضد بلجيكا

مصر ضد سويسرا

أيرلندا ضد كندا

المغرب ضد الولايات المتحدة

زامبيا ر مالي

البرازيل ضد باراجواي

فرنسا ضد كولومبيا

تونس ضد النمسا

إنجلترا ضد كوريا الجنوبية

فنزويلا ضد كوريا الشمالية

اليابان ضد جنوب أفريقيا

إيطاليا ضد التشيك

كرواتيا ضد أوزبكستان

السنغال ضد أوغندا

ألمانيا ضد بوركينا فاسو

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.