سيدة في لجنة مدرسة الأهرام: أول مرة أحس أن صوتي له تأثير

شهدت لجنة مدرسة الأهرام الرسمية التجريبية بمنطقة حدائق الأهرام صباح اليوم مشاركة كثيفة من النساء في انتخابات مجلس النواب 2025، حيث توافدت المئات من السيدات للإدلاء بأصواتهن، مما يعكس الوعي العالي لأهمية المشاركة السياسية في الاستحقاقات الوطنية.

 

وتنوعت الفئات العمرية للسيدات المشاركات، بدءًا من الشابات إلى كبار السن، حيث حرصت جميعهن على ممارسة حقهن الدستوري في اختيار ممثليهن داخل البرلمان، وسط حضور مكثف من المراقبين والمشرفين على العملية الانتخابية.

كما شهدت اللجنة تنسيقًا ممتازًا لتنظيم سير العملية الانتخابية، حيث تم توفير تسهيلات خاصة للسيدات، لا سيما اللواتي يعانين من ظروف صحية أو صعوبة في الحركة، لتسهيل وصولهن إلى صناديق الاقتراع والإدلاء بأصواتهن.

وقد رصدت عدسة “فيتو” في اللجنة لحظات حيوية للعديد من السيدات أثناء التصويت، حيث بدت الأجواء مليئة بالحيوية والحماسة الوطنية، مع إشادة من المشاركات بعملية التنظيم والاهتمام الذي تم توفيره لضمان مشاركتهن.

وفي تصريحات لبعض السيدات المشاركات، أعربت السيدة "أسماء محمد" (50 عامًا) عن فخرها بمشاركتها في الانتخابات، قائلة: "هذه أول مرة أشعر أن صوتي له تأثير، وأرى أن من واجبنا جميعًا المشاركة في بناء مستقبل أفضل لأبنائنا". 

بينما أكدت السيدة "فاطمة حسن" (35 عامًا) على أهمية دور المرأة في الحياة السياسية، وأضافت: "نحن نصف المجتمع، ومشاركتنا في الانتخابات أمر ضروري لضمان تمثيلنا بشكل صحيح في البرلمان".

تجدر الإشارة إلى أن توافد النساء للإدلاء بأصواتهن في هذه الانتخابات يأتي في إطار تعزيز دور المرأة في الحياة السياسية والاجتماعية، وهو ما يعكس التقدم الكبير الذي حققته المرأة المصرية في السنوات الأخيرة في مجال المشاركة السياسية.

وأشاد عدد من المواطنين بـ التنظيم الجيد داخل اللجنة وانسيابية حركة التصويت، مؤكدين حرصهم على ممارسة حقهم الدستوري والمشاركة في اختيار ممثليهم داخل البرلمان.

