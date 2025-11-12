مصرع شاب وإصابة آخر في تصادم دراجتين بخاريتين بالدقهلية

18 حجم الخط

شهدت طريق فرعي بقرية منشأة عبد الرحمن التابعة لمركز دكرنس في محافظة الدقهلية مصرع شاب وإصابة آخر بإصابات بالغة في تصادم دراجتين بخاريتين.

وعلى الفور انتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة دكرنس لمكان الحادث وبالفحص تبين أن المصاب الأول يُدعى حسن أحمد أحمد حجازي، 17 عاما، مقيم بقرية منشأة عبد الرحمن دائرة المركز، مصاب بجرح تهتكي بالوجه واشتباه نزيف بالمخ، وحالته العامة غير مستقرة..



كما تبين إصابة: محمد علي حمام إبراهيم، 17 عاما، مقيم بنفس القرية، مصاب بجرح تهتكي بالوجه واشتباه نزيف بالمخ، وحالته كانت غير مستقرة، إلا أنه توفي متأثرًا بإصابته داخل قسم الاستقبال بالمستشفى.



تم التحفظ على الجثمان داخل ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات واستكمال الإجراءات القانونية.

