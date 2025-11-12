الأربعاء 12 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

مصرع شاب وإصابة آخر في تصادم دراجتين بخاريتين بالدقهلية

تصادم دراجتين، فيتو
تصادم دراجتين، فيتو
18 حجم الخط

شهدت طريق فرعي بقرية منشأة عبد الرحمن التابعة لمركز دكرنس في محافظة الدقهلية مصرع شاب وإصابة آخر بإصابات بالغة في تصادم دراجتين بخاريتين.

مصرع شاب وإصابة آخر في تصادم دراجتين بخاريتينن بالدقهلية 

وعلى الفور انتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة دكرنس لمكان الحادث وبالفحص تبين أن المصاب الأول يُدعى حسن أحمد أحمد حجازي، 17 عاما، مقيم بقرية منشأة عبد الرحمن دائرة المركز، مصاب بجرح تهتكي بالوجه واشتباه نزيف بالمخ، وحالته العامة غير مستقرة..


كما تبين إصابة: محمد علي حمام إبراهيم، 17 عاما، مقيم بنفس القرية، مصاب بجرح تهتكي بالوجه واشتباه نزيف بالمخ، وحالته كانت غير مستقرة، إلا أنه توفي متأثرًا بإصابته داخل قسم الاستقبال بالمستشفى.


تم التحفظ على الجثمان داخل ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات واستكمال الإجراءات القانونية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

اشتباه نزيف النيابة العامة لمباشرة التحقيقات حافظة الدقهلية قسم الاستقبال تصادم دراجتين وحدة مباحث مركز شرطة دكرنس مصرع شاب واصابة اخر مركز شرطة دكرنس مركز دكرنس محافظة الدقهلية محافظة الدقهلية النيابة العامة الدقهلية

مواد متعلقة

إبراهيم مجدي أصغر مرشحي القائمة الوطنية لـ"فيتو": الشباب قادر على تحمل المسؤولية والمشاركة في صنع القرار.. وتحسين الخدمات الأساسية داخل القرى وتطوير البنية التحتية أهم أولوياتي

أخبار الحوادث اليوم: القبض على صانعة محتوى و13 سيدة لممارسة الأعمال المنافية للآداب.. العثور على جثة فتاة داخل شقة ببولاق الدكرور.. نائب بالإسكندرية يطلق أعيرة نارية في الهواء

سعر الدينار البحريني أمام الجنيه في البنك المركزي المصري بختام تعاملات اليوم

أمين الفتوى: الفراغ الروحي أخطر أزمات العصر

الأكثر قراءة

غزيرة ورعدية، خريطة سقوط الأمطار غدا الخميس

الأرصاد تعلن حالة طقس الغد وتحذر من رياح مثيرة للرمال والأتربة ورعد وبرق

هل يعود عادل إمام للشاشة مجددًا؟ إسعاد يونس تكشف خبرا صادما للجمهور

مصدر أمنى ينفى مزاعم الإخوان عن قتل الشرطة مواطنين فى أسوان بدون وجه حق

ائتلاف رئيس الوزراء يتقدم، بدء إعلان النتائج الأولية لانتخابات مجلس النواب في العراق

انتشال جثة شاب من تحت أنقاض عقار الجمرك المنهار بالإسكندرية

زيارة مفاجئة لقطة مصرية صغيرة إلى مقر السفارة الألمانية، ما القصة؟ (صور)

محمد عبد الجليل يكتب: أنقذوا "زينب" من غرفة العذاب! 3 سنوات حبس انفرادي بقرار من زوجة الأب

خدمات

المزيد

سعر الفراخ اليوم الأربعاء 12 نوفمبر 2025 (آخر تحديث)

أسعار الكتاكيت والبط اليوم الأربعاء 12 نوفمبر 2025 في بورصة الدواجن

آخر تطورات سعر صرف الدولار في البنوك المصرية اليوم الأربعاء 12-11-2025

سعر جرام الذهب اليوم الأربعاء بمنتصف التعاملات، عيار 21 وصل لهذا المستوى

المزيد

انفوجراف

مواعيد مباريات الأدوار الإقصائية في كأس العالم للناشئين بقطر| انفوجراف

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أمين الفتوى: الفراغ الروحي أخطر أزمات العصر

كيف نستشعر نعم الله علينا؟ إمام مسجد سيدنا الحسين يوضح (فيديو)

الإفتاء: 3 شروط يجب توافرها في الزي الشرعي للفتاة (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية