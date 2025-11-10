الإثنين 10 نوفمبر 2025
إقبال كثيف على التصويت في لجنة مدرسة "الأهرام الرسمية" بحدائق الأهرام

شهدت لجنة مدرسة الأهرام الرسمية التجريبية بمنطقة حدائق الأهرام صباح اليوم إقبالًا كثيفًا من الناخبين منذ بداية عملية التصويت في انتخابات مجلس النواب 2025.

وحضر اللواء كمال الدالي، أمين حزب الجبهة الوطنية بالجيزة، وعدد من أعضاء الأمانة لمتابعة سير العملية الانتخابية.

وتوافد المواطنون للإدلاء بأصواتهم في ظل إجراءات تنظيمية وأمنية مشددة، حيث تم توفير تسهيلات خاصة لكبار السن وذوي الهمم لضمان مشاركتهم في الاستحقاق الوطني.

كما تواجد القضاة والمشرفون على العملية الانتخابية لتيسير دخول الناخبين وضمان سير التصويت بشكل سلس.

وأشاد عدد من المواطنين بالتنظيم الجيد داخل اللجنة وسهولة حركة التصويت، مؤكدين حرصهم على أداء واجبهم الدستوري والمشاركة الفعالة في اختيار ممثليهم في البرلمان.

وانطلقت، اليوم الاثنين، عملية التصويت في المرحلة الأولى من  انتخابات مجلس النواب 2025 داخل جمهورية مصر العربية، حيث تستقبل 14 محافظة الناخبين للإدلاء بأصواتهم في 5606 لجنة فرعية، تحت إشراف 70 لجنة عامة،  وبمشاركة نحو 12 ألف قاض من هيئتي قضايا الدولة والنيابة الإدارية، يشرفون على العملية الانتخابية في مختلف المحافظات.

فيما بلغ إجمالي الناخبين المقيدين الذين لهم حق التصويت في المحافظات الأربع عشرة 35 مليونًا و279 ألفًا و922 ناخبًا.

محافظات المرحلة الأولى في انتخابات مجلس النواب

وتشمل محافظات المرحلة الأولى كلًّا من: “الجيزة، الفيوم، بني سويف، المنيا، أسيوط، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، الوادي الجديد، البحر الأحمر، الإسكندرية، البحيرة، مطروح”.

ويبلغ عدد المرشحين بالنظام الفردي في هذه المرحلة 1281 مرشحًا يتنافسون على المقاعد المخصصة للدوائر الفردية، بينما خُصص لنظام القوائم 142 مقعدًا موزعة على قطاعات غرب الدلتا وشمال ووسط وجنوب الصعيد.  

وتخوض المنافسة في نظام القوائم قائمة واحدة هي القائمة الوطنية من أجل مصر وتضم 40 مرشحًا في دائرة غرب الدلتا، و102 مرشح في دائرة الصعيد. 

وتعلن الهيئة الوطنية للانتخابات نتيجة انتخابات المرحلة الأولى ونشرها في الجريدة الرسمية يوم الثلاثاء 18 نوفمبر، على أن تُقدَّم الطعون الانتخابية خلال 48 ساعة من تاريخ الإعلان ليكون آخر موعد لتقديمها 20 نوفمبر.

وتفصل المحكمة الإدارية العليا في هذه الطعون خلال 10 أيام اعتبارًا من 21 حتى 30 نوفمبر.

جولة الإعادة في المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب

وتُجرى جولة الإعادة للمصريين في الخارج يومي 1 و2 ديسمبر بينما تُجرى داخل مصر يومي 3 و4 ديسمبر على أن تُعلن النتيجة النهائية للإعادة يوم 11 ديسمبر.

