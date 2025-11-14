الحزن يخيم على الشرقية لوفاة محمد صبري في حادث مروع

18 حجم الخط

سادت حالة من الحزن بين أهالي مركز بلبيس بمحافظة الشرقية، بعد وفاة محمد صبري، لاعب نادي الزمالك ومنتخب مصر السابق، والمدير الفني الأسبق لنادي بلبيس الرياضي، والذي رحل عن عالمنا صباح اليوم الجمعة في حادث أليم.

مصرع محمد صبري لاعب الزمالك السابق في حادث سير مروع

وكان صبري قد لقي مصرعه صباح اليوم الجمعة، إثر حادث سير مروع بالتجمع الخامس، حيث اصطدمت سيارته بأحد المباني تحت الإنشاء أثناء سيره بأحد الطرق الجانبية بالمنطقة، ما أدى إلى وفاته في الحال.

ولم يُعلن حتى الآن عن مكان تشييع الجثمان أو موعد تلقي العزاء، وسط حالة من الحزن الشديد التي خيمت على أهالي الشرقية وأقارب اللاعب وزملائه

الحزن يخيم على الوسط الرياضي

وخيم الحزن على الوسط الرياضي وجماهير الكرة المصرية، الذين نعوا اللاعب السابق لما كان يتمتع به من خلق رفيع ومسيرة كروية مليئة بالعطاء داخل المستطيل الأخضر، إلى جانب عمله الإعلامي في إحدى القنوات الرياضية.

نشأة محمد صبري لاعب الزمالك السابق

محمد صبري من مواليد 7 أبريل 1974، فى مدينة بلبيس بمحافظة الشرقية.

وفي سن 14 عامًا تقدم لاختبارات نادي الزمالك، وهناك بدأت ملامح نجم جديد تتشكل داخل جدران القلعة البيضاء.

وكان للنجم محمد صبري مسيرة ذهبية مع الزمالك وكانت أول مباراة له مع الفريق الأول بنادي الزمالك تحت قيادة الراحل محمود الجوهرى عام 1994، وتمكن صبرى من إحراز هدف صاروخى فى مرمى أحمد شوبير حارس الأهلى، وانتهت المباراة بفوز الزمالك بهدفين نظيفين سجلهما اللاعب النيجيرى إيمانويل أمونيكى.

رحيل مدفعجي الزمالك

وكرر محمد صبرى الأمر فى موسم 98-99 بهدف رائع فى شباك الحضرى حارس الأهلي حتى لقب بالمدفعجى.

بطولات محمد صبري مع الزمالك

ونجح محمد صبرى فى حصد 15 بطولة مع الفارس الأبيض منذ عام 1993 حتى عام 2003 حيث توج ببطولة الدورى المصرى مرتين وكأس مصر مرتين وبطولة دورى أبطال أفريقيا ثلاث مرات، وكأس السوبر المصرى ثلاث مرات، بالإضافة إلى بطولة كأس الكؤوس مرة، والسوبر الأفريقى ثلاث مرات وبطولة الأفرو آسيوى.

وشارك صبرى مع جيل تاريخى بالزمالك بالتسعينيات، أبرزهم أحمد الكأس وأيمن منصور وقاسى سعيد وعفت نصار وخالد الغندور وإسماعيل يوسف وحازم إمام ونادر السيد.

متى غادر محمد صبري الزمالك؟

ورحل محمد صبرى عن صفوف الزمالك عقب 13 عاما داخل جدران الأبيض، لينتقل إلى صفوف كاظمة الكويتي على سبيل الإعارة، ثم لعب في صفوف الاتحاد السكندرى قبل أن يعتزل كرة القدم.

مصطفى فتحي أبرز اكتشافات محمد صبري

ويعد اكتشاف مصطفى فتحى لاعب بيراميدز هو أحد أهم إنجازات محمد صبرى الذى اختار المجال التدريبى بعد اعتزال الساحرة المستديرة.

