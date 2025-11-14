الجمعة 14 نوفمبر 2025
مسلسلات رمضان 2026، كمال أبو رية يحارب محمد إمام في مسلسل الكينج

محمد إمام
محمد إمام
يشارك الفنان كمال أبو رية ضمن أحداث مسلسل الكينج الذي يقوم ببطولته الفنان محمد إمام، ضمن سباق رمضان 2026، والذى يعتمد خلاله على عناصر جديدة في عالم الدراما، والعمل مؤجل من العام الماضي.

قصة مسلسل الكينج 2025

وتدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي شيق حول شاب مصري ينتمي إلى عصابات المافيا الدولية، ويواجه سلسلة من التحديات الصعبة التي يسعى للتغلب عليها، ويقوم بالنصب عليهم مما يجعله مُطاردا منهم طوال أحداث العمل.

ومن المقرر أن يعرض مسلسل "الكينج" في 30 حلقة على قناة MBC مصر، وتعمل الشركة المنتجة على استكمال التعاقد مع باقي أبطال العمل تمهيدًا للإعلان عن موعد بدء التصوير. 

المسلسل من إخراج شيرين عادل، وإنتاج مها سليم، وتأليف محمد صلاح العزب، وتعاقد على العمل الفنانان حنان مطاوع، وعمرو عبد الجليل، ومن المقرر أن يبدأ تصوير المسلسل خلال الأيام المقبلة.

بعد تعاقدها على العمل، شخصية حنان مطاوع في مسلسل "الكينج" لـ محمد إمام

