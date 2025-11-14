رحيل مدفعجي الزمالك، كل ما تريد معرفته عن محمد صبري بعد مصرعه في حادث مروع

18 حجم الخط

وفاة محمد صبري، رحل عن عالمنا في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، محمد صبري لاعب نادي الزمالك السابق ومذيع قناة الزمالك اليوم الجمعة، إثر حادث سير مروع بالتجمع الخامس، عن عمر ناهز الـ51.

مولد محمد صبري ومسيرته مع الزمالك

محمد صبري من مواليد 7 أبريل 1974، فى مدينة بلبيس بمحافظة الشرقية.

وفي سن 14 عامًا تقدم لاختبارات نادي الزمالك، وهناك بدأت ملامح نجم جديد تتشكل داخل جدران القلعة البيضاء.

وكان للنجم محمد صبري مسيرة ذهبية مع الزمالك وكانت أول مباراة له مع الفريق الأول بنادي الزمالك تحت قيادة الراحل محمود الجوهرى عام 1994، وتمكن صبرى من إحراز هدف صاروخى فى مرمى أحمد شوبير حارس الأهلى، وانتهت المباراة بفوز الزمالك بهدفين نظيفين سجلهما اللاعب النيجيرى إيمانويل أمونيكى.

رحيل مدفعجي الزمالك

وكرر محمد صبرى الأمر فى موسم 98-99 بهدف رائع فى شباك الحضرى حارس الأهلي حتى لقب بالمدفعجى.

بطولات محمد صبري مع الزمالك

ونجح محمد صبرى فى حصد 15 بطولة مع الفارس الأبيض منذ عام 1993 حتى عام 2003 حيث توج ببطولة الدورى المصرى مرتين وكأس مصر مرتين وبطولة دورى أبطال أفريقيا ثلاث مرات، وكأس السوبر المصرى ثلاث مرات، بالإضافة إلى بطولة كأس الكؤوس مرة، والسوبر الأفريقى ثلاث مرات وبطولة الأفرو آسيوى.

وشارك صبرى مع جيل تاريخى بالزمالك بالتسعينيات، أبرزهم أحمد الكأس وأيمن منصور وقاسى سعيد وعفت نصار وخالد الغندور وإسماعيل يوسف وحازم إمام ونادر السيد.

متى غادر محمد صبري الزمالك؟

ورحل محمد صبرى عن صفوف الزمالك عقب 13 عاما داخل جدران الأبيض، لينتقل إلى صفوف كاظمة الكويتي على سبيل الإعارة، ثم لعب في صفوف الاتحاد السكندرى قبل أن يعتزل كرة القدم.

مصطفى فتحي أبرز اكتشافات محمد صبري

ويعد اكتشاف مصطفى فتحى لاعب بيراميدز هو أحد أهم إنجازات محمد صبرى الذى اختار المجال التدريبى بعد اعتزال الساحرة المستديرة.

وفاة محمد صبري

ولقي محمد صبري لاعب نادي الزمالك السابق ومذيع قناة الزمالك مصرعه اليوم الجمعة، إثر حادث سير مروع بالتجمع الخامس، بعدما اصطدمت سيارته بأحد المباني تحت الإنشاء أثناء سيره بأحد الطرق الجانبية بالمنطقة.

تفاصيل وفاة محمد صبري

وكشفت المعاينة الأولية أن لاعب الزمالك السابق، فقد السيطرة على السيارة بشكل مفاجئ قبل أن تنحرف وترتطم بجدار مبنى قيد الإنشاء، مما أسفر عن وفاته في موقع الحادث.

حادث مروع بالتجمع الخامس



وانتقلت على الفور قوات الشرطة وفرق الإسعاف إلى المكان، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، ورفع آثار الحادث ويقوم رجال الشرطة بسماع أقوال الشهود وفحص كاميرات المراقبة لبيان ملابسات وظروف الواقعة والعرض على النيابة العامة.

