في ذكرى عرضه الـ 70، لماذا تدخل عبد الناصر في أحداث فيلم "الله معنا"؟

18 حجم الخط

فيلم "الله معنا" أُخذ عن قصة كتبها الأديب إحسان عبد القدوس ليواكب بها أحداث ثورة يوليو بزعامة الضباط الأحرار، عرض فى مثل هذا اليوم عام 1955 بدار سينما ريفولى بعد أن كان مقررا عرضه فى مارس 1954، لكن بسبب شائعة أوقف عرضه.

أعلن عن موعد عرض فيلم "الله معنا" وتصادف أن يكون بعد انتهاء أزمة مارس 1954 وخلع اللواء محمد نجيب ووضعه تحت الإقامة الجبرية إلا أن شخصية اللواء تم تصويرها كشخصية أساسية فى الفيلم حيث يحكى الفيلم جزءا كبيرا من فترة توليه رئاسة الجمهورية، بل أظهر نجيب على أنه البطل.

فاتن حمامة وعماد حمدى فى فيلم الله معنا



وعلى الفور سرت شائعة أن فيلم “ الله معنا ”يبرز دور محمد نجيب في ثورة 23 يوليو 1952، كما ينال الفيلم من شخصية والد الرئيس جمال عبد الناصر، وبعد أن تلقى إحسان عبد القدوس مؤلف القصة الشائعة، أوقفت الرقابة عرض الفيلم، وعلم أن الرئيس جمال عبد الناصر الذى كان قد تولى رئاسة الجمهورية غاضب من قصة الفيلم، طلب عبد القدوس من الرئيس إرجاء حكمه على الفيلم إلى أن يشاهده.

عبد الناصر يأمر بعرض الفيلم

وبالفعل شاهد عبد الناصر فيلم “ الله معنا ” فى عرض خاص "وتأكد من زيف الشائعة، وأمر بعرضه بعد حذف شخصية محمد نجيب التي يؤديها زكى طليمات من الفيلم، وحذف صور محمد نجيب من جميع مشاهد الفيلم، كما أصر بعد ذلك على حضور افتتاح العرض الأول للفيلم فى مثل هذا اليوم 14 نوفمبر 1954 ليكون أول فيلم يحضر الرئيس عبد الناصر عرضه الأول بعد الثورة.

يحكى الفيلم قصة الضابط أحمد جمال ــ عماد حمدى ــ الذى استعد للمشاركة في حرب فلسطين عام 1948 بعد أن يودع خطيبته نادية ــ فاتن حمامة ــ ابنة عمه التاجر الثري عبد العزيز باشا ــ محمود المليجى ـــ، يصاب عماد ويبتر ذراعه، يعود مع عدد من الجرحى والمشوهين وهذا يؤدي إلى حركة غضب بين رجال الجيش لأن هناك رجالا وراء توريد الأسلحة الفاسدة للجيش منهم والد نادية، يتكون مجموعة من الضابط الأحرار الذين أخذوا على عاتقهم الانتقام لوطنهم وللمصابين منهم فى الحرب، يطلب عماد من نادية البحث في أوراق والدها على دليل يؤيدهم، وتتوالى الأحداث بموت عبد العزيز باشا وقيام الثورة.

بدرخان سيناريو وإخراج

كتب السيناريو للفيلم وأخرجه على بدرخان، وكتب الحوار سامى داوود، والبطولة لفاتن حمامة، ماجدة، عماد حمدي، حسين رياض، شكرى سرحان، استيفان روستى، محمود المليجى، ماجدة، علوية جميل، سراج منير، عدلى كاسب، أحمد علام وغيرهم.



ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.