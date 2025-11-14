موعد مباراة مصر والجزائر الودية استعدادا لكأس العرب والقناة الناقلة

18 حجم الخط

يلتقي منتخب مصر المشارك في كأس العرب، اليوم الجمعة، نظيره الجزائري على استاد القاهرة الدولي، في إطار تحضيرات كل منهما للمشاركة في بطولة كأس العرب، التي تستضيفها قطر مطلع الشهر المقبل.

موعد مباراة مصر أمام الجزائر والقناة الناقلة

وتنطلق مباراة منتخب مصر المشارك في كأس العرب أمام نظيره منتخب الجزائر في تمام الرابعة مساء اليوم الجمعة ضمن برنامج الإعداد للمشاركة في بطولة كأس العرب المقرر إقامتها في قطر خلال شهر ديسمبر المقبل.

ومن المقرر أن تنقل المباراة قناة أون تايم سبورت 2 ويعلق عليها محمد الشاذلي.

حلمي طولان مع أحمد حسن، فيتو

إستدعاء ثنائي سيراميكا والاتحاد السكندري

وقرر الجهاز الفني لـمنتخب مصر المشارك في كأس العرب بقيادة الكابتن حلمي طولان، في وقت سابق، استدعاء الثنائي محمد عادل من نادي سيراميكا كليوباترا، وإسلام سمير من نادي الاتحاد السكندري، للانضمام إلى معسكر المنتخب المقام حاليًّا بأحد فنادق القاهرة.

استبعاد السولية وشلبي من معسكر منتخب كأس العرب

كما قرر الجهاز الفني استبعاد كل من عمرو السولية ومصطفى شلبي وأحمد ربيع، حيث تبين من الفحص الطبي إصابتهما قبل الدخول للمعسكر.

انطلاق معسكر منتخب مصر استعدادًا لكأس العرب

وانطلق الإثنين الماضي المعسكر التدريبي المغلق لمنتخب مصر الثاني استعدادًا لبطولة كأس العرب التي تستضيفها قطر في الفترة من 1 إلى 18 ديسمبر المقبلين.

ويمثل المعسكر الحالي لمنتخب مصر ومواجهتي الجزائر، المرحلة الأخيرة في برنامج إعداد الفريق لبطولة كأس العرب بقطر.

