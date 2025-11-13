منتخب مصر المشارك في كأس العرب يواصل تدريباته استعدادا لمواجهة الجزائر (صور)

18 حجم الخط

واصل منتخب مصر المشارك في كأس العرب، تدريباته اليومية تحت قيادة مديره الفني حلمي طولان، على الملعب الملعب الفرعي باستاد القاهرة الدولي، ضمن استعداداته لمواجهة نظيره الجزائري في مباراتين وديتين بإستاد القاهرة، في إطار تحضيرات كل منهما للمشاركة في بطولة كأس العرب، التي تستضيفها قطر مطلع الشهر المقبل.

وخاض منتخب مصر مرانًا حماسيًّا على الملعب الفرعي بإستاد القاهرة، بدأ بتدريبات الجري والإحماء، ثم تدريبات الكرة لتحفيظ اللاعبين بعض الأدوار الخططية داخل الملعب.

استدعاء ثنائي سيراميكا والاتحاد لمعسكر منتخب مصر

وقرر الجهاز الفني لـمنتخب مصر المشارك في كأس العرب بقيادة الكابتن حلمي طولان، استدعاء الثنائي محمد عادل من نادي سيراميكا كليوباترا، وإسلام سمير من نادي الاتحاد السكندري، للانضمام إلى معسكر المنتخب المقام حاليًّا.

استبعاد السولية وشلبي من معسكر منتخب كأس العرب

كما تقرر استبعاد كل من عمرو السولية مصطفى شلبي وأحمد ربيع، حيث تبين من الفحص الطبي إصابتهما قبل الدخول للمعسكر.

منتخب مصر يخوض وديتين أمام الجزائر

ويستعد المنتخب المصري لخوض مباراتين وديتين أمام نظيره منتخب الجزائر يومي 14 و17 نوفمبر الجاري، ضمن برنامج الإعداد للمشاركة في بطولة كأس العرب المقرر إقامتها في قطر خلال شهر ديسمبر المقبل.

انطلاق معسكر منتخب مصر استعدادًا لكأس العرب

وانطلق الإثنين الماضي المعسكر التدريبي المغلق لمنتخب مصر الثاني استعدادًا لبطولة كأس العرب التي تستضيفها قطر في الفترة من 1 إلى 18 ديسمبر المقبلين.

ويمثل المعسكر الحالي لمنتخب مصر ومواجهتي الجزائر، المرحلة الأخيرة في برنامج إعداد الفريق لبطولة كأس العرب بقطر.

