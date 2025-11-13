الخميس 13 نوفمبر 2025
منتخب مصر المشارك في كأس العرب يختتم مرانه قبل مواجهة الجزائر وديا (صور)

منتخب مصر المشارك
منتخب مصر المشارك في كأس العرب
اختتم منتخب مصر المشارك في كأس العرب، بقيادة مديره الفني حلمي طولان، مساء اليوم الخميس، تدريباته استعدادا لمواجهة منتخب الجزائر الرديف، غدا الجمعة، على ستاد القاهرة الدولي.

وتأتي المواجهة في إطار تحضيرات كل منهما للمشاركة في بطولة كأس العرب، التي تستضيفها قطر خلال الفترة من 1 وحتى 18 ديسمبر المقبل.

منتخب مصر يخوض وديتين أمام الجزائر

ومن المقرر أن يلتقي منتخب مصر المشارك في كأس العرب أمام نظيره في تمام الرابعة غدا الجمعة ضمن برنامج الإعداد للمشاركة في بطولة كأس العرب المقرر إقامتها في قطر خلال شهر ديسمبر المقبل.

ومن المقرر أن تنقل المباراة قناة أون تايم سبورت 2 ويعلق عليها محمد الشاذلي.

وقرر الجهاز الفني لـ منتخب مصر المشارك في كأس العرب بقيادة الكابتن حلمي طولان، استدعاء الثنائي محمد عادل من نادي سيراميكا كليوباترا، وإسلام سمير من نادي الاتحاد السكندري، للانضمام إلى معسكر المنتخب المقام حاليًّا.

استبعاد السولية وشلبي من معسكر منتخب كأس العرب 

كما تقرر استبعاد كل من عمرو السولية مصطفى شلبي وأحمد ربيع، حيث تبين من الفحص الطبي إصابتهما قبل الدخول للمعسكر.

وانطلق الإثنين الماضي المعسكر التدريبي المغلق لمنتخب مصر الثاني استعدادًا لبطولة كأس العرب التي تستضيفها قطر في الفترة من 1 إلى 18 ديسمبر المقبلين.

ويمثل المعسكر الحالي لمنتخب مصر ومواجهتي الجزائر، المرحلة الأخيرة في برنامج إعداد الفريق لبطولة كأس العرب في قطر.

