شكوك حول مشاركة نجم ريال مدريد مع منتخب فرنسا ضد أوكرانيا

18 حجم الخط

تلقى ريال مدريد أنباء غير سارة خلال فترة التوقف الدولي، بعدما تعرض لاعبه الفرنسي إدواردو كامافينجا لإصابة قد تُبعده عن المشاركة مع منتخب بلاده أمام أوكرانيا في تصفيات كأس العالم 2026.

وكان كامافينجا انضم مؤخرًا إلى معسكر منتخب فرنسا بعد المستويات المميزة التي قدمها مع ريال مدريد خلال الأسابيع الماضية، إلا أن اللاعب تخلف عن التدريبات الجماعية لـ"الديوك" أمس الثلاثاء، إلى جانب المدافع جول كوندي، مما أثار الشكوك حول جاهزيته للقاء المقبل.

ووفقًا للصحفي الفرنسي فابريس هاوكينز من إذاعة "مونتي كارلو" (RMC)، فإن كامافينجا يعاني من آلام في أوتار الركبة، وهو ما يجعل مشاركته أمام أوكرانيا محل شك كبير، خاصة بعدما واصل تدريباته الفردية اليوم أيضًا، بعيدًا عن المجموعة، في محاولة للتعافي سريعًا قبل موعد المباراة.

وشارك كامافينجا مع ريال مدريد هذا الموسم في 11 مباراة سجل خلالها هدفًا واحدًا، بينما غاب عن عدد من المباريات السابقة بسبب مشاكل بدنية متكررة، ما يزيد من قلق النادي الملكي بشأن حالته الحالية.

ويأمل ريال مدريد ألا تتفاقم إصابة لاعبه الشاب، خاصة مع ضغط المباريات في الفترة المقبلة.

يُذكر أن كامافينجا غاب عن معسكر فرنسا في سبتمبر الماضي للإصابة، قبل أن يعود الشهر الماضي ويشارك لمدة 95 دقيقة أمام أذربيجان وآيسلندا.

مدرب منتخب فرنسا يعلق على مفاوضات اتحاد جدة

فيما كشفت تقارير سعودية، أن نادي الاتحاد السعودي كثف محاولاته لإغراء مدرب منتخب فرنسا ديدييه ديشان بخوض تجربة تدريبية جديدة في الدوري السعودي، بعد انتهاء مسيرته مع منتخب فرنسا في صيف 2026.

وأكدت التقارير أن مدرب منتخب فرنسا يبقى ثابتًا على موقفه بالتركيز على الديك الأزرق وتأجيل أي قرار حتى انتهاء مشوار فريقه بنهائيات كأس العالم المقرر لها في أميركا الشمالية.

ديشان خلال فقرة "نعم أو لا" في مقابلة مع برنامج Téléfoot الفرنسي، فاجأ الجميع حين اعترف بأنه تلقى اتصالات بالفعل من أحد الأندية السعودية خلال الأسابيع الأخيرة.

وقال ديشان “كانت هناك اتصالات. لن أذكر أسماء وهم يعرفون وضعي، واتخذت قراري مسبقًا، بأنني سأكون حرًا بعد نهاية مشوار المنتخب في المونديال، ولن أغلق الباب أمام أي مشروع".

ومنذ أسابيع، بدأت تتسرب الأنباء حول اهتمام سعودي بخدمات بطل العالم كلاعب وكمدرب، وذكرت أن نادي الاتحاد استفسر بالفعل عن إمكانية جذب ديشان لخلافة لوران بلان الذي كان يشغل المنصب حينها قبل أن تتم إقالته، وتُسنَد المهمة إلى البرتغالي سيرجيو كونسيساو المدرب الحالي للفريق.

ورغم وصول مدرب ميلان السابق، الذي يعيش بداية صعبة في دوري روشن، فإن رغبة الاتحاد في الاستعانة بخدمات ديشان لم تتراجع.

من جانبه، يرفض المدرب الفرنسي حسم قراره حاليًا، ويدرك أن تركيزه يجب أن ينصب على تأهل فرنسا للمونديال ثم خوض البطولة نفسها.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.