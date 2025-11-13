حالة الطرق اليوم، كثافة مرورية تشل المناطق الحيوية بالقاهرة والجيزة والقليوبية

الخميس 13 نوفمبر 2025
شهدت محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية، اليوم الخميس 13 نوفمبر، حركة مرور متوسطة في أغلب المحاور والطرق الرئيسية، مع وجود كثافات مرورية صباحية في بعض المناطق الحيوية نتيجة تزامن خروج الموظفين والمدارس.

القاهرة

وشهدت مناطق مثل المنيل، رمسيس، كورنيش النيل، والتجمع الخامس كثافات مرورية متوسطة، خاصة في ساعات الذروة الصباحية. 

وتواجد رجال المرور لتنظيم الحركة وتيسير سير السيارات على محاور الأزهر، صلاح سالم، والكورنيش.

الجيزة

لوحظ تكدس في مناطق الدقي، المهندسين، ميدان الجيزة، والطريق الدائري الإقليمي، فيما تيسّر المرور في المناطق الأخرى بفضل الانتشار المكثف لأكمنة المرور.

القليوبية

شهدت مناطق الكيلو 21، بنها، وشبرا الخيمة كثافات مرورية متوسطة على الطرق الرئيسية، مع تواجد رجال المرور لتسيير حركة السيارات وتجنب أي زحام.

جهود الإدارة العامة للمرور

أكدت الإدارة العامة للمرور استمرار الحملات المرورية لتسيير الحركة، وضبط المخالفات، ومراقبة السرعات لضمان سلامة السائقين والمواطنين، مع تطبيق إجراءات مرورية احترازية للحد من الحوادث.

