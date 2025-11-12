الأربعاء 12 نوفمبر 2025
الداخلية: اتخذنا كافة الإجراءات القانونية ضد عضو مجلس النواب بالإسكندرية

إطلاق أعيرة نارية
إطلاق أعيرة نارية احتفالًا بالفوز بانتخابات مجلس النواب 2025
قررت وزارة الداخلية، اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد عضو مجلس النواب بالإسكندرية إثر إطلاقه أعيرة نارية احتفالًا بفوزه بانتخابات مجلس النواب 2025.

وباشر فريق التحقيق المختص بنطاق مديرية أمن الإسكندرية فى تولى الأجراءات القانونية المعمول بها فى مثل هذه الحالات وبيان ظروف وملابسات الواقعة وفحص محتويات القرص المدمج المتضمن المقطع الفيديو الذي رصد الواقعة.

مواعيد مباريات الأدوار الإقصائية في كأس العالم للناشئين بقطر| انفوجراف

