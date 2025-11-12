الداخلية: اتخذنا كافة الإجراءات القانونية ضد عضو مجلس النواب بالإسكندرية

18 حجم الخط

قررت وزارة الداخلية، اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد عضو مجلس النواب بالإسكندرية إثر إطلاقه أعيرة نارية احتفالًا بفوزه بانتخابات مجلس النواب 2025.

وباشر فريق التحقيق المختص بنطاق مديرية أمن الإسكندرية فى تولى الأجراءات القانونية المعمول بها فى مثل هذه الحالات وبيان ظروف وملابسات الواقعة وفحص محتويات القرص المدمج المتضمن المقطع الفيديو الذي رصد الواقعة.

