مديرية الزراعة بالفيوم: دعم صغار مربي الماشية بالفيوم بـ200 طن علف شهريا

قال الدكتور أسامة دياب وكيل وزارة الزراعة بالفيوم، إن  مديرية الزراعة وقعت بروتوكول تعاون مشترك بينها، وبين إحدي الجمعيات التعاونية لتنمية الثروة الحيوانية  والجمعية التعاونية الزراعية المركزية للائتمان الزراعي بالفيوم، يهدف البروتوكول إلى دعم صغار المزارعين والمربين، ومدهم بـ 200 طن من الأعلاف الخشنة بنسبة 87% شهريًا، بما يساهم في تخفيف الأعباء عن المربين وتوفير الأعلاف بأسعار مناسبة.

توفير مستلزمات انتاج العلف

حضر توقيع البروتوكول الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، الذي  أكد على ضرورة المضي قُدمًا في تنفيذ بنود البروتوكول لتحقيق مستهدفاته المرجوة، مثمنًا جهود الجمعيتين فى دعم صغار المزارعين ومربي الماشية من خلال توفير مستلزمات إنتاج علف الماشية وتخفيض تكلفته، بما يسهم فى الارتقاء بالثروة الحيوانية ورفع كفاءة الإنتاج الزراعي، مشيرًا إلى أهمية تحقيق التنمية المتكاملة والمستدامة لمشروعات التنمية الزراعية وتعظيم إنتاجيتها.

 

زراعة الفيوم تنظم ندوة عن تحسين أساليب الري وترشيد استهلاك المياه

زراعة الفيوم تنظم ندوة إرشادية عن قواقع المحاصيل الشتوية وطرق مقاومتها

وأشار إلي أن  محافظة الفيوم حريصة على تذليل كافة العقبات أمام الجهات والمؤسسات، التي تعمل من خلال الأطر القانونية، فى دعم صغار المزارعين ومربي الماشية، بما بسهم فى التنمية المستدامة بقطاع الإنتاج الحيواني، لافتًا إلى توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بضرورة تنفيذ فعاليات ومشروعات تنموية تُسهم في دفع عجلة التنمية بما يعود بالنفع على المواطنين.

الجريدة الرسمية