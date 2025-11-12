وزير خارجية تركيا: مستمرون في التواصل مع مصر بشأن القضايا الإقليمية وخاصة غزة

18 حجم الخط

قال وزير الخارجية الدكتور بدر عبد العاطي، اليوم: اتفقنا مع الجانب التركي على أهمية العمل المشترك لدعم تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في غزة.

مباحثات وزير الخارجية بدر عبدالعاطي فى تركيا

وأضاف بدر عبد العاطي خلال مؤتمر صحفي مع نظيره التركي، هاكان فيدان: اتفقنا مع الجانب التركي على العمل على الانتقال إلى تنفيذ المرحلة الثانية بشأن غزة.

من جهته قال قال وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، إنه بلاده مستمرة في التواصل مع مصر في القضايا الإقليمية على رأسها الأزمة في قطاع غزة، من أجل اتخاذ إجراءات إيجابية لتثبيت وقف إطلاق النار.

مصر تبذل جهودًا دبلوماسية مكثفة لحشد الدعم الدولي لإعمار غزة

بينما أكد الدكتور بدر عبد العاطي، أن مصر تبذل جهودًا دبلوماسية مكثفة لحشد الدعم الدولي من أجل إعادة إعمار غزة، في أعقاب اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه في شرم الشيخ.

وشدد وزير الخارجية، على أن مصر تتحرك على كافة المستويات السياسية والإنسانية لضمان وصول المساعدات، وتهيئة الظروف اللازمة لانطلاق عملية إعادة البناء بما يخفف من معاناة سكان القطاع.

