وزير الخارجية يتوجه إلى تركيا والقاهرة تعزي أنقرة في ضحايا سقوط الطائرة العسكرية

توجه دكتور بدر عبدالعاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، اليوم الأربعاء، إلى تركيا، في زيارة تستهدف بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر وجمهورية تركيا الشقيقة، والتشاور حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.

العلاقات المصرية– التركية في المرحلة الراهنة

ومن المقرر أن يلتقي الوزير عبدالعاطي، خلال الزيارة، عددًا من كبار المسئولين في الحكومة التركية، كما سيترأس مع نظيره التركي هاكان فيدان، أعمال اجتماع مجموعة التخطيط المشتركة بين وزارتي خارجية البلدين، والذي يهدف إلى متابعة تنفيذ ما تم الاتفاق عليه بين قيادتي البلدين الصديقين، وتطوير آليات التعاون الثنائي في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاستثمارية والثقافية، بما يعكس الزخم المتنامي الذي تشهده العلاقات المصرية– التركية في المرحلة الراهنة.

من جانب آخر، أصدرت وزارة الخارجية بيانا أعربت خلاله عن تقدم مصر حكومةً وشعبًا، بخالص تعازيها وصادق مواساتها إلى الجمهورية التركية في ضحايا حادث سقوط طائرة عسكرية، والذي أسفر عن سقوط عدد من الضحايا من عناصر القوات المسلحة التركية.

وإذ تتقدم جمهورية مصر العربية باصدق التعازي إلى أسر الضحايا وذويهم، فإنها تؤكد على تضامنها الكامل مع الجمهورية التركية في هذا الظرف الأليم، ووقوفها إلى جانب الحكومة والشعب التركي في هذا المصاب الجلل.

