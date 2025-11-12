الأربعاء 12 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

وزير الخارجية يتوجه إلى تركيا والقاهرة تعزي أنقرة في ضحايا سقوط الطائرة العسكرية

وزير الخارجية، فيتو
وزير الخارجية، فيتو
18 حجم الخط

توجه دكتور بدر عبدالعاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، اليوم الأربعاء، إلى تركيا، في زيارة تستهدف بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر وجمهورية تركيا الشقيقة، والتشاور حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.

 العلاقات المصرية– التركية في المرحلة الراهنة

ومن المقرر أن يلتقي الوزير عبدالعاطي، خلال الزيارة، عددًا من كبار المسئولين في الحكومة التركية، كما سيترأس مع نظيره التركي هاكان فيدان، أعمال اجتماع مجموعة التخطيط المشتركة بين وزارتي خارجية البلدين، والذي يهدف إلى متابعة تنفيذ ما تم الاتفاق عليه بين قيادتي البلدين الصديقين، وتطوير آليات التعاون الثنائي في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاستثمارية والثقافية، بما يعكس الزخم المتنامي الذي تشهده العلاقات المصرية– التركية في المرحلة الراهنة.

من جانب آخر، أصدرت وزارة الخارجية بيانا أعربت خلاله عن تقدم مصر حكومةً وشعبًا، بخالص تعازيها وصادق مواساتها إلى الجمهورية التركية في ضحايا حادث سقوط طائرة عسكرية، والذي أسفر عن سقوط عدد من الضحايا من عناصر القوات المسلحة التركية.

وإذ تتقدم جمهورية مصر العربية باصدق التعازي إلى أسر الضحايا وذويهم، فإنها تؤكد على تضامنها الكامل مع الجمهورية التركية في هذا الظرف الأليم، ووقوفها إلى جانب الحكومة والشعب التركي في هذا المصاب الجلل.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الجمهورية التركية سقوط طائرة عسكرية ضحايا حادث سقوط طائرة عسكرية القوات المسلحة التركية الشعب التركى دكتور بدر عبدالعاطي تركيا

مواد متعلقة

تركيا: 20 شخصا كانوا على متن طائرة الشحن العسكرية التي تحطمت في جورجيا

موقف موحد بشأن الأمن المائي، تفاصيل لقاء وزير الخارجية مع رئيس مجلس السيادة السوداني (صور)

وزير الخارجية يتوجه إلى بورسودان، اعرف السبب

بعد إصدار مذكرة توقيف نتنياهو في تركيا، مستشار باليونسيف يكشف إمكانية تكرار ذلك بمصر

بينهم نتنياهو، تركيا تصدر مذكرة توقيف بحق 37 مشتبها فيهم بتهمة الإبادة الجماعية

الأكثر قراءة

مصر ضد سويسرا، مواعيد مباريات دور الـ 32 في كأس العالم للناشئين

أبوس إيدك سبني أمشي، الاعتداء على فتاة بوحشية في جسر السويس يثير الغضب (فيديو)

محمد عبد اللطيف: لا يوجد عجز في المعلمين بمصر

انخفاض البيضاء والبلدي، سعر الفراخ اليوم الأربعاء 12 نوفمبر 2025

أسعار الخضار اليوم، الطماطم تسجل 7،5 جنيه وارتفاع مفاجئ في الليمون والفلفل

رفع تقرير للرئيس السيسي، تطورات الحالة الصحية للفنان محمد صبحي

بدء نظر جلسة محاكمة المتهمين بالتنمر على الطفل جان رامز

موقف منتخب مصر، ترتيب مجموعات كأس العالم للناشئين 2025

خدمات

المزيد

تعرف على سعر اليوان الصيني مقابل الجنيه في البنك المركزي المصري اليوم الأربعاء

سعر الريال العماني مقابل الجنيه في البنك المركزي اليوم الأربعاء 12-11-2025

سعر الريال القطري مقابل الجنيه في البنوك المصرية صباح اليوم

سعر الين الياباني مقابل الجنيه في البنوك المصرية اليوم الأربعاء

المزيد

انفوجراف

أهداف الدوري الإنجليزي بعد 11 جولة وقبل التوقف الدولي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

حافظ عليها، أوقات الصلاة كما حددها القرآن الكريم والسنة النبوية

تفسير رؤية بيع الذهب في المنام وعلاقتها بالحزن والهموم

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الأربعاء 12 - 11 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads