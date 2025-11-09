الأحد 09 نوفمبر 2025
وزير الخارجية يتابع مشروع رقمنة وتحديث منظومة الوثائق والمستندات التاريخية

اجتماع وزير الخارجية،
اجتماع وزير الخارجية، فيتو
في إطار خطة وزارة الخارجية للتحول الرقمي وتطوير البنية التكنولوجية، عقد د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج اجتماعا اليوم؛ لمتابعة أعمال مشروع رقمنة وتحديث منظومة الوثائق والمستندات التاريخية، بما يسهم في تطوير قاعدة البيانات الإلكترونية الشاملة والحفاظ على الوثائق بأعلى درجات الكفاءة. 

وتناول الاجتماع آخر المستجدات ذات الصلة بالمشروع، والذي يتضمن تطوير نظام الأرشيف الإلكتروني.

ووجه وزير الخارجية بضرورة الالتزام بأعلى معايير الأمن وضمان سلامة الوثائق، مؤكدًا أن مشروع الرقمنة يأتي في إطار توجه الدولة نحو تعزيز التحول الرقمي، مشيرًا إلى أن المشروع سيسهم في تحديث منظومة العمل بوزارة الخارجية، وتيسير حفظ الوثائق بما يواكب التطورات التكنولوجية الحديثة.

