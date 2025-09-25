عناق حار بين بدر عبد العاطي وهاكان فيدان يثير الجدل، والنشطاء: رسالة قوية للاحتلال الإسرائيلي (فيديو)

لقاء بدر عبد العاطي وهاكان فيدان، تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو مؤثر، للقاء حار بين وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي ووزير خارجية تركيا هاكان فيدان، أثناء تواجدهما في نيويورك، لاجتماع الجمعية العمومية للأمم المتحدة.

لقاء حار وعناق بين بدر عبد العاطي وهاكان فيدان

ويظهر مقطع الفيديو اللقاء الحار الذي جرى بين بدر عبد العاطي وهاكان فيدان، حيث قام فيدان بمعانقة بدر عبد العاطي، واستقبله فيدان بالابتسامة العريضة، كما صافح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، وجرى بينهما حوار باسم، وقام أردوغان بتقريب عبد العاطي إليه لمحادثته أثناء المصافحة.

لقاء حار بين بدر عبد العاطي وهاكان فيدان، فيتو



وأثار اللقاء الحار والعناق بين هاكان فيدين وبدر عبد العاطي ردود أفعال واسعة، حيث أثنى النشطاء على مقطع الفيديو، فأكد النشطاء أن مقطع فيديو عناق بدر عبد العاطي وهاكان فيدان أثار إعجابهم قائلين: "أعجبنا فيديو مصافحة وعناق وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي ووزير خارجية تركيا هاكان فيدان، الذي كان يشغل رئيس المخابرات التركية..."

وأكد آخرون أن العناق بين فيدان وعبد العاطي "يقدم رسالة واضحة للعالم وتحذيرية، خاصة للكيان، للتأكيد على رفض القوى الإقليمية ممارسات الاحتلال وستقف لمخططاته بالمرصاد"

اتصال هاكان فيدان وبدر عبد العاطي قبل لقاء الأمم المتحدة

جدير بالذكر أنه جرى اتصال بين وزير الخارجية التركي هاكان فيدان مع وزير الخارجية الدكتور بدر عبد العاطي، قبل اجتماع الأمم المتحدة، لبحث آخر التطورات في غزة.

وناقش الوزير التركي فيدان مع الدكتور بدر عبد العاطي الاستعدادات الجارية للأنشطة المتعلقة بالقضية الفلسطينية، قبل إجراؤها على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.

كما التقي فيدان وعبد العاطي على هامش الاجتماع الوزاري التحضيري للقمة العربية الإسلامية الطارئة التي عُقدت بالدوحة، واستعرض الوزيران مسار العلاقات الثنائية بين مصر وتركيا، وما تشهده من زخم إيجابي متنامٍ خلال الفترة الأخيرة.

تعزيز التعاون بين مصر وتركيا

وأكد الوزيران المصري والتركي الحرص على البناء على ما تحقق من خطوات لتعزيز التعاون المشترك في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، وتطوير آليات التشاور السياسي بما يرسخ الشراكة بين البلدين.

هاكان فيدان وبدر عبد العاطي، فيتو

وتم التطرق إلى أهمية استكمال تفعيل الأطر المؤسسية للتعاون المصري- التركي بما يسهم في توسيع آفاق الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين.

وشدد بدر عبد العاطي وهاكان فيدان على ضرورة الوقف الفوري للحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، ورفض سياسات الحصار والتجويع والتهجير، مع التأكيد على ضرورة النفاذ الكامل للمساعدات الإنسانية، ودعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة على خطوط الرابع من يونيو ١٩٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.