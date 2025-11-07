وزير الخارجية يؤكد أهمية الانتقال إلى المرحلة الثانية من خطة السلام بغزة

18 حجم الخط

أكد الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، خلال اتصال هاتفي مع "إيفيت كوبر" وزيرة خارجية المملكة المتحدة، على أهمية تثبيت اتفاق شرم الشيخ للسلام والعمل على الانتقال إلى المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.



وتناول الاتصال سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتناول المستجدات المرتبطة بالقضية الفلسطينية والأوضاع في السودان.



واستعرض الوزيران مستجدات الأوضاع في قطاع غزة، حيث أكد الوزير عبد العاطي، مسلطا الضوء على الجهود المصرية الحثيثة في هذا الصدد بالتعاون مع الشركاء الإقليميين والدوليين.



ونوه إلى ضرورة تكاتف المجتمع الدولي لضمان التنفيذ الكامل لبنود الاتفاق لإنهاء الحرب وتخفيف المعاناة الإنسانية على سكان القطاع وفتح أفق سياسي حقيقي لتحقيق تطلعات الشعب الفلسطيني المشروعة لإقامة دولته المستقلة، مثمنًا الخطوة التاريخية التي اتخذتها المملكة المتحدة للاعتراف بالدولة الفلسطينية.



