خارج الحدود

تركيا: استمرار المباحثات لإرسال قوة عسكرية أممية لغزة

وزير الخارجية التركي
وزير الخارجية التركي

قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، اليوم الاثنين، إن هناك مباحثات مستمرة حول إرسال قوة عسكرية أممية إلى غزة

وأضاف فيدان: “جاهزون لكافة أنواع المسؤولية ونحن في انتظار القوانين والتعريفات اللازمة لمثل هذه القوى والهدف الأول الذي نرغب في تحقيقه هو إنهاء المعاناة والقتل في غزة وبأسرع طريقة”.

وتابع:" لا أحد يرغب في رؤية قوى وصية على غزة وسنتخذ القرار بشأن المشاركة في قوة الاستقرار الدولية بغزة بناء على تعريفها ومعاييرها".

وأكد فيدان أن هناك مباحثات مستمرة بشأن إرسال قوة أممية لغزة والدول المعنية تقول إنها ستشارك وفق قوانينها وأنقرة تريد فعل كل ما هو ضروري من أجل السلام ولكننا بحاجة إلى رؤية إطار عمل مقبول أولا.

وشدد وزير الخارجية التركي على ضرورة عدم السماح لأي عمل من شأنه أن يثبط وقف إطلاق النار أو يتسبب في تعطيل الاتفاق.

